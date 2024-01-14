بالأرقام.. 100 يوم من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس

بعد مرور 100 يوم على بدايتها، باتت الحرب الجارية بين إسرائيل وحركة حماس بمثابة الصراع الأطول زمنا والأكثر دموية وتدميرا بين الجانبين.
اندلع القتال في 7 أكتوبر الماضي عندما شنت حماس هجوما مميتا على جنوب إسرائيل. ومنذ ذلك الحين، استهدفت إسرائيل قطاع غزة بلا هوادة بغارات جوية وهجوم بري، ما أحدث دمارا غير مسبوق وسوى أحياء بأكملها بالأرض.
وقال مراقبو الأمم المتحدة إن الرد الإسرائيلي على هجوم حماس أدى إلى نزوح الغالبية العظمى من الفلسطينيين في غزة، كما أوقف العمل في أكثر من نصف مستشفيات القطاع وتسبب في انتشار الجوع هناك.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه قلص عملياته حاليا في المنطقة الشمالية من غزة والتي تضررت بشدة.
ولكن في الجنوب، حيث يقول الجيش الإسرائيلي إن قادة حماس يختبئون، فإنه يتقدم بكامل قوته.
وفي غضون ذلك، اندلعت مناوشات بين إسرائيل وحزب الله عبر الحدود كل يوم تقريبا منذ بدء الحرب.
وتنشر أسوسيتد برس إطلالة على أهم الإحصاءات المرتبطة بالحرب بين إسرائيل وحماس، والتي تم الحصول عليها من وزارة الصحة الفلسطينية ومسؤولين إسرائيليين بالإضافة إلى المراقبين الدوليين وجماعات الإغاثة:
- إجمالي الشهداء
عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة: 23843
عدد القتلى في إسرائيل: أكثر من 1200
عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية: 347
- الشهداء المدنيون
حصيلة الشهداء المدنيين في غزة جراء الحرب غير معروفة بالتحديد، لكن النساء والأطفال يشكلون ما يقدر بثلثي عدد القتلى
عدد المدنيين الذين قتلوا في إسرائيل في 7 تشرين الأول: 790
عدد القتلى من موظفي الأمم المتحدة في غزة: 148
عدد القتلى من العاملين في مجال الصحة في غزة: 337 على الأقل
عدد الصحفيين الذين قتلوا في غزة: 82