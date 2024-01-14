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عربي-دولي

بالأرقام.. 100 يوم من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس

Lebanon 24
14-01-2024 | 16:20
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بعد مرور 100 يوم على بدايتها، باتت الحرب الجارية بين إسرائيل وحركة حماس بمثابة الصراع الأطول زمنا والأكثر دموية وتدميرا بين الجانبين. 
اندلع القتال في 7 أكتوبر الماضي عندما شنت حماس هجوما مميتا على جنوب إسرائيل. ومنذ ذلك الحين، استهدفت إسرائيل قطاع غزة بلا هوادة بغارات جوية وهجوم بري، ما أحدث دمارا غير مسبوق وسوى أحياء بأكملها بالأرض.
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وقال مراقبو الأمم المتحدة إن الرد الإسرائيلي على هجوم حماس أدى إلى نزوح الغالبية العظمى من الفلسطينيين في غزة، كما أوقف العمل في أكثر من نصف مستشفيات القطاع وتسبب في انتشار الجوع هناك. 

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قلص عملياته حاليا في المنطقة الشمالية من غزة والتي تضررت بشدة. 

ولكن في الجنوب، حيث يقول الجيش الإسرائيلي إن قادة حماس يختبئون، فإنه يتقدم بكامل قوته. 

وفي غضون ذلك، اندلعت مناوشات بين إسرائيل وحزب الله عبر الحدود كل يوم تقريبا منذ بدء الحرب. 

وتنشر أسوسيتد برس إطلالة على أهم الإحصاءات المرتبطة بالحرب بين إسرائيل وحماس، والتي تم الحصول عليها من وزارة الصحة الفلسطينية ومسؤولين إسرائيليين بالإضافة إلى المراقبين الدوليين وجماعات الإغاثة: 

- إجمالي الشهداء

عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة: 23843 
عدد القتلى في إسرائيل: أكثر من 1200 
عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية: 347 
- الشهداء المدنيون 

حصيلة الشهداء المدنيين في غزة جراء الحرب غير معروفة بالتحديد، لكن النساء والأطفال يشكلون ما يقدر بثلثي عدد القتلى 
عدد المدنيين الذين قتلوا في إسرائيل في 7 تشرين الأول: 790 
عدد القتلى من موظفي الأمم المتحدة في غزة: 148 
عدد القتلى من العاملين في مجال الصحة في غزة: 337 على الأقل 
عدد الصحفيين الذين قتلوا في غزة: 82 
- القتلى من الجنود والمسلحين 

عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في 7 تشرين الأول: 314 
عدد المسلحين الذين قتلتهم إسرائيل: أكثر من 8000 
عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في الهجوم البري على غزة: 188 
عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في الجبهة الشمالية: 9 
عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا بنيران صديقة أو "حوادث" في غزة والشمال: 29 
- حجم الدمار/الوضع الإنساني في غزة 

نسبة المباني المتضررة/المدمرة في غزة: 45-56 بالمائة 
عدد مستشفيات غزة التي تعمل بشكل جزئي: 15/36 
عدد المدنيين الفلسطينيين الذين يواجهون "الجوع والمجاعة الكارثية": 576600 (26 بالمائة من السكان) 
نسبة المباني المدرسية المتضررة في غزة: أكثر من 69 بالمائة 
عدد المساجد المتضررة: 142 
عدد الكنائس المتضررة: 3 
عدد سيارات الإسعاف المتضررة: 121 
عدد الطلاب خارج المدارس: 625000 (100 بالمائة من الطلاب) 
- الإصابات 

عدد الجرحى الفلسطينيين في غزة: 60005 
عدد الجرحى الفلسطينيين في الضفة الغربية: أكثر من 4000 
إجمالي عدد المصابين الإسرائيليين: 12536 
عدد الجرحى من الجنود الإسرائيليين في الهجوم البري: 1085 
عدد الجنود الإسرائيليين المصابين منذ 7 تشرين الأول: 2496 
- النزوح 

عدد الفلسطينيين المهجرين في غزة: 1.9 مليون (85 بالمائة من سكان غزة) 
عدد الإسرائيليين النازحين من البلدات الحدودية الشمالية والجنوبية: 249263 (2.6 بالمائة من السكان) 
- الرهائن/الأسرى 

عدد الرهائن الذين احتجزتهم حماس في 7 تشرين الأول: نحو 253 
عدد الرهائن المفرج عنهم: 121 
عدد الرهائن الذين تم اقتيادهم في 7 تشرين الأول وما زالوا في القطاع: 132 
111 رجلا و19 امرأة وطفلان 
121 إسرائيليا و11 أجنبيا 
عدد الرهائن الذين قتلوا أو توفوا في أسر حماس: 33 
عدد الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم خلال توقف القتال لمدة أسبوع: 240 
- الذخائر 

عدد الصواريخ التي تم إطلاقها باتجاه إسرائيل: 14 ألف صاروخ 
 
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