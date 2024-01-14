البيت الأبيض يكشف عن حالة أوستن الصحية

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وزار أوستن (70 عاما) المركز، يوم 22 كانون الأول، للعلاج من سرطان البروستاتا، وعاد إلى المستشفى مرة أخرى في الأول من الشهر الجاري بسبب مضاعفات، منها التهاب في المسالك البولية، ثم بقي هناك منذ ذلك الحين.



وقال كيربي لبرنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي بي أس": "سنرى متى يمكن إخراجه، لكن من الواضح أنهم مازالوا يشعرون أنه قد يحتاج إلى بعض الرعاية الإضافية... جزء من ذلك هو مجرد علاج طبيعي". أشار المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي الأحد، إلى أن طبيب وزير الدفاع لويد أوستن يرى أن الوزير ربما لا يزال بحاجة إلى بعض الرعاية الإضافية، بعد دخوله مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في ماريلاند، من جراء مضاعفات صحية.وزار أوستن (70 عاما) المركز، يوم 22 كانون الأول، للعلاج من سرطان البروستاتا، وعاد إلى المستشفى مرة أخرى في الأول من الشهر الجاري بسبب مضاعفات، منها التهاب في المسالك البولية، ثم بقي هناك منذ ذلك الحين.وقال كيربي لبرنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي بي أس": "سنرى متى يمكن إخراجه، لكن من الواضح أنهم مازالوا يشعرون أنه قد يحتاج إلى بعض الرعاية الإضافية... جزء من ذلك هو مجرد علاج طبيعي".

وشارك أوستن في المناقشات بشأن الضربة التي استهدفت الحوثيين في اليمن من غرفته بالمستشفى.



وقال البنتاغون، اليوم الأحد، إن أوستن لايزال في المستشفى وهو في حالة جيدة، مضيفا أنه ليس لديه موعد محدد بعد لخروجه من المركز الطبي.



وأثارت جهود إبقاء أمر علاجه سريا بالكامل أسئلة بشأن إذا ما خرق قواعد متعلقة بإخطار الكونغرس بالجراحة، وتسببت في إحراج الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي لم يكن يعلم أن أوستن يتلقى الرعاية الطبية حتى الرابع من كانون الثاني وأحيط في التاسع من الشهر نفسه بأن أوستن مصاب بسرطان البروستاتا.



ورفض البيت الأبيض والبنتاغون الدعوات المطالبة بإقالة أوستن. وذكر مسؤولون بالبيت الأبيض أن بايدن لايزال يولي أوستن "ثقة كاملة". (الحرة)