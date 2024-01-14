تركيا تعتقل لاعباً إسرائيلياً بتهمة دعم الحرب في غزّة

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ألقت السلطات التركية القبض على لاعب كرة القدم الإسرائيلي، ساغيف جيهزكيل بتهمة "تحريض الرأي العام والحض على العداء والكراهية".وجيهزكيل هو أحد لاعبي "أنطاليا سبور"، وتم إلقاء القبض عليه بحسب موقع "خبر تورك" بعدما أطلق المدعي العام تحقيق ضده.وجاءت عملية اعتقاله في أعقاب استبعاده من الفريق والبدء بإجراءات إنهاء عقده.كان لاعب كرة القدم قد سجل هدف التعادل لأنطاليا سبور ضد طرابوزن سبور ليلة الأحد.وخلال تلك اللحظة ظهر جيهزكيل البالغ من العمر 28 عاماً محتفلا أمام الكاميرات وهو ينفذ حركة بالإشارة إلى ضمادة موجودة على معصمه، حيث كتب عليها تاريخ هجوم حماس في السابع من أكتوبر، مع نجمة داوود وعبارة "اليوم المئة".وأثارت الحركة غضبا داخل الأوساط التركية، وسرعان ما اتجه "أنطاليا سبور" لحذف صورة اللاعب التي نشرت على صفحة الفريق الرسمية في موقع "أكس".وقال رئيس الفريق سنان بوزتبه إنهم "يسيرون بإجراءات فسخ عقده بشكل نهائي".وأوضح في بيان أن "اللاعب الإسرائيلي قام بتصرّف يتعارض مع القيم الوطنية لبلدنا".وأضاف: "لن يسمح مجلس إدارتنا أبدا بأي سلوك يخالف حساسيات بلدنا، حتى لو أدى ذلك إلى فقدان بطولة أو كأس".بدوره قال وزير العدل يلماز تونج إنه تم فتح تحقيق قضائي ضد جيهزكيل من جانب مكتب المدعي العام في أنطاليا بتهمة "تحريض الجمهور علنا على الكراهية والعداء".وأضاف: "سنواصل دائما الوقوف إلى جانب الفلسطينيين المضطهدين".وتحدثت وسائل إعلام بينها صحيفة "حرييت" أن اعتقال اللاعب وفتح تحقيق ضده جاء "بسبب تصرفاته القبيحة الداعمة للمذبحة الإسرائيلية في غزة بعد تسجيل الهدف".ونشر نائب رئيس "حزب العدالة والتنمية" والمتحدث باسم الحزب، عمر جيليك، صورة فرحة جيهزكيل، التي أثارت ردود فعل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، وكتب: "عبد الكراهية...".وأصدر الاتحاد التركي لكرة القدم بيانا جاء فيه: "ندين السلوك غير المقبول على الإطلاق للاعب كرة القدم سيغيف جيهزكيل في مباراة أنطاليا سبور - طرابزون سبور التي أقيمت اليوم في دوري ترينديول الممتاز".وأضاف البيان: "نجد أن قرار أنطاليا سبور باستبعاد لاعب كرة القدم من الفريق مناسب. الإجراءات اللازمة والتحقيقات التأديبية ضد المسؤولين عن ذلك يتم تنفيذها بشكل عاجل".وتابع: "يجب ألا يكون لدى الرأي العام أدنى شك في أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين عن هذا العمل الذي يمس الكرامة الإنسانية وضمير المجتمع التركي".