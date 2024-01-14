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عربي-دولي

كوريا الشمالية: اختبرنا صاروخاً يعمل بالوقود الصلب

Lebanon 24
14-01-2024 | 19:10
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ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن "أحدث اختبار أجرته بيونغ يانغ كان لصاروخ جديد فرط صوتي يعمل بالوقود الصلب".
وقالت وكالة الانباء المركزية الكورية إن "الصاروخ ذا المدى المتوسط أطلق الأحد دون أن يشكل تهديدا أمنيا للدول المجاورة".
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وأضافت أن "الهدف من عملية الإطلاق هذه هو اختبار قدرة المحركات الجديدة عالية الدفع للصواريخ المتعددة المراحل والتي تعمل بالوقود الصلب، بالإضافة إلى الرؤوس الحربية فرط صوتية، وهي من النوع متوسط المدى".
وذكرت أن "وفداً برئاسة وزيرة الخارجية تشو سون هي غادر بيونغ يانغ متوجهاً إلى روسيا الأحد".

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