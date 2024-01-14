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عربي-دولي
اعتقال 6 مؤيدين للفلسطينيين بشبهة "تعطيل البورصة" في بريطانيا
Lebanon 24
14-01-2024
|
19:25
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ألقت الشرطة البريطانية القبض على ستة من أعضاء جماعة "العمل الفلسطيني" الاحتجاجية في إطار تحقيق في مؤامرة مشتبه بها لتعطيل بورصة لندن.
وذكرت الشرطة أن النشطاء الستة كانوا يخططون لاستهداف بورصة لندن صباح الاثنين في محاولة لمنع فتح المبنى والتداول.
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وقالت في بيان إنها ألقت القبض على ثلاثة في مدينة ليفربول بشمال إنجلترا واثنين في لندن وشخص واحد في مدينة برايتون على الساحل الجنوبي.
وقال مسؤول الشرطة سيان توماس: "هذه اعتقالات مهمة. نعتقد أن هذه المجموعة كانت تستعد لتنفيذ عمل تخريبي ومدمر كان من الممكن أن تكون له آثار خطيرة لو نُفذ بنجاح".
وقالت الشرطة إن النشطاء الستة ما زالوا رهن الاحتجاز.
ولم تصدر بورصة لندن أي تعليق على الحادثة.
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