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اليونان متخوفة من انتهاء ولاية اردوغان.. تجهيز القوات المسلحة سيبدأ!

Lebanon 24
14-01-2024 | 23:05
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تخوّف وزير الدفاع اليوناني من نهاية ولاية أردوغان، حيث أشار إلى أن بلاده يجب أن تجهّز قواتها المسلّحة لاحتمال "زعزعة الاستقرار" بعد انتهاء الولاية الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
 
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وأوضح الوزير نيكوس دندياس أنّه "دائما ما يتزعزع الاستقرار خلال خلافة زعيم قوي حكم طويلا... هذا الأمر يعني أنه يتعين علينا أن نستعد لأي احتمال قبل 2030".

وقال الوزير "عموما، لا مجال للتراخي في منطقتنا. هناك من حولنا مصادر عدة لزعزعة الاستقرار تتطلّب أن تكون قواتنا المسلّحة حديثة".

وأضاف أن أثينا ستخصص من الآن فصاعدا جزءا من ميزانيتها الدفاعية "حصريا" لأسلحة يونانية الصنع للقوات المسلّحة.

وأسف الوزير لكون "وحدات تعمل بـ25 إلى 30 بالمئة من قدراتها منتشرة في جميع أنحاء البلاد"، داعيا إلى زيادة فاعلية القوات المسلّحة اليونانية.(سكاي نيوز عربية)
 
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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