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عربي-دولي

أكثر من ثمانين دولة يجتمعون من أجل أوكرانيا.. إليكم ماذا قرروا

Lebanon 24
14-01-2024 | 23:30
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اجتمع أكثر من ثمانين دولة في سويسرا الأحد للبحث في صيغة للسلام في أوكرانيا اقترحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وشارك مستشارو الأمن القومي في 83 دولة في جولة رابعة من مناقشات مبنية على اقتراح قدّمه زيلينسكي يتضمن عشر نقاط لتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا.
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يأتي ذلك بعد نحو عامين على شن روسيا هجومها العسكري الواسع على أوكرانيا.

وجرت المحادثات في منتجع دافوس للتزلج في شرق سويسرا، عشية انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يستمر خمسة أيام ويجمع النخب السياسية والاقتصادية في العالم ويُفترض أن يشارك به الرئيس الأوكراني.  

وأعلن كاسيس خلال مؤتمر صحافي أنّ "83 دولة موجودة في دافوس لمناقشة السلام وسبل تحقيق السلام. السلام في أوكرانيا، ولكن أيضًا في بلدان أخرى تشهد نزاعات. سلام يحتاج إليه الشعب الأوكراني بشدة".

وأضاف "علينا أن نجد طريقة لانضمام روسيا، لن يكون هناك سلام من دون رأي روسيا".

وعُقدت ثلاث اجتماعات على مستوى مستشاري الأمن القومي على التوالي في كوبنهاغن في حزيران 2023، وفي جدة في أب، وفي مالطا في تشرين الأول.
 
المصدر: سكاي نيوز

المصدر: سكاي نيوز عربية
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