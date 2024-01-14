بعد مئة يوم على الحرب.. بلينكن: لن نهدأ حتى عودة جميع الأسرى

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إن بلاده لن تهدأ حتى تلم شمل المحتجزين في قطاع غزة مع أسرهم.

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كما قال في ذكرى مرور 100 يوم على هجمات السابع من تشرين الأول على إسرائيل، والتي أسرت فيها حركة حماس نحو 250 شخصا من إسرائيل لا يزال أكثر من 130 منهم محتجزين بينهم ستة أميركيين، في بيان "من المستحيل أن يفهم أي شخص ما مروا به في 100 يوم، لكني التقيت عددا من عائلاتهم وقدمت رسالة واضحة، وهي أن الولايات المتحدة تقف معكم".وتابع في بيان "لن نهدأ حتى نلم شملهم مع أحبائهم. وسنواصل العمل على مدار الساعة لتأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين". (العربية)