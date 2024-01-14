Advertisement

عربي-دولي

بعد مئة يوم على الحرب.. بلينكن: لن نهدأ حتى عودة جميع الأسرى

Lebanon 24
14-01-2024 | 23:30
A-
A+
Doc-P-1152640-638408972570275776.jpeg
Doc-P-1152640-638408972570275776.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إن بلاده لن تهدأ حتى تلم شمل المحتجزين في قطاع غزة مع أسرهم.
كما قال في ذكرى مرور 100 يوم على هجمات السابع من تشرين الأول على إسرائيل، والتي أسرت فيها حركة حماس نحو 250 شخصا من إسرائيل لا يزال أكثر من 130 منهم محتجزين بينهم ستة أميركيين، في بيان "من المستحيل أن يفهم أي شخص ما مروا به في 100 يوم، لكني التقيت عددا من عائلاتهم وقدمت رسالة واضحة، وهي أن الولايات المتحدة تقف معكم".
Advertisement

وتابع في بيان "لن نهدأ حتى نلم شملهم مع أحبائهم. وسنواصل العمل على مدار الساعة لتأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين". (العربية)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:44 | 2024-01-15
00:37 | 2024-01-15
00:32 | 2024-01-15
00:21 | 2024-01-15
00:12 | 2024-01-15
23:54 | 2024-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24