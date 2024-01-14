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عربي-دولي

مناورة عسكرية كبيرة لـ"الناتو" في أوروبا.. وبريطانيا تشارك بـ20 الف جندي

Lebanon 24
14-01-2024 | 23:38
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قالت وزارة الدفاع البريطانية إن بريطانيا سترسل نحو 20 ألف جندي للمشاركة في مناورة عسكرية كبيرة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوروبا في النصف الأول من العام الجاري بالإضافة إلى سفن حربية وطائرات مقاتلة.
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وتشمل عملية النشر 16 ألف جندي من الجيش البريطاني سيتمركزون في شرق أوروبا في الفترة من شباط إلى حزيران بالإضافة إلى مجموعة حاملة طائرات وطائرات هجومية من طراز "إف 35 بي" وطائرات استطلاع.

وتأتي المناورة بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس حلف الناتو، بحسب وكالة رويترز.

وقال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس في مقتطفات نشرتها وزارة الدفاع من خطاب من المقرر أن يلقيه في وقت لاحق اليوم الاثنين في لانكستر هاوس "أستطيع أن أعلن اليوم أن المملكة المتحدة سترسل نحو 20 ألف جندي للمشاركة في واحدة من أكبر عمليات الانتشار لحلف شمال الأطلسي منذ نهاية الحرب الباردة". (سكاي نيوز)
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