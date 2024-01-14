زلزال محتمل على الأبواب.. ومسؤول تركي يشدد على الاستعداد للكارثة

بعد الزلال الأليم الذي أصاب تركياً في شباط 2023، شدد عمدة مدينة إسطنبول أكرم إمام أوغلو على وجوب الاستعداد لمواجهة زلزال إسطنبول المحتمل، مشيراً إلى أن قضية الزلزال في اسطنبول تعتبر مسألة حيوية.

وفي خطاب يوم أمس الأحد قال أوغلو "إن الذكرى الأليمة لزلزال العام الماضي جنوب شرق البلاد، تجعل من الواجب الاستعداد لمواجهة زلزال إسطنبول المحتمل".



ولفت إمام أوغلو إلى أن الذكرى الأولى لزلزال 6 شباط 2023 اقتربت، وقال إن "ذلك الزلزال فقد خلاله الآلاف من الأشخاص حياتهم أثناء نومهم ليلا في منازلهم، بينما كان هؤلاء يعيشون بسلام".



وأضاف إمام أوغلو: "لقد دفنا العديد من الأطفال والنساء والشباب والأطفال والكبار معا، وما زال الألم موجودا في تلك المنطقة، الملايين من أبناء الشعب التركي يواجهون مشاكل عميقة تحتاج إلى حلول".

Advertisement

وتابع: "قضية الزلزال في إسطنبول هي مسألة حيوية، لأنه تماما مثل الزلزال الذي شهدناه في الشرق والجنوب الشرقي، فإن الزلزال هنا ينتظرنا على الباب باعتباره تهديدا كبيراً".



المصدر: روسيا اليوم