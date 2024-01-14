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عربي-دولي

إسرائيل تستأنف اعتداءاتها.. تهديد بهدم 200 منشأة في القدس

Lebanon 24
14-01-2024 | 23:40
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أخطر الجيش الإسرائيلي سكان 200 منشأة، في البلدة القديمة من مدينة القدس، بهدم ممتلكاتهم بشكل كلي أو جزئي، والتي تشمل غرفا وأدراجا، وأي إضافات على المنازل أضيفت قبل عام 2015. بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
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وأمهلت إسرائيل أصحاب المنشآت والمنازل المهددة فترات زمنية متفاوتة لهدم منازلهم بأيديهم، وإلا سيتم هدمها من قبل طواقم البلدية وفرض غرامات مالية باهظة مقابل ذلك.

يشار إلى أن مساحة البلدة القديمة لا تتجاوز كيلو متر مربع واحد فقط، يقطنها قرابة 35 ألف مواطن مقدسي، وتتعرض منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى حصار شامل.(بلينكس)
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