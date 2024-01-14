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عربي-دولي

بدل من تسليمها لأوكرانيا... أستراليا تقرر التخلص من مروحيات حربية

Lebanon 24
14-01-2024 | 23:40
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أفادت قناة ABC التلفزيونية، بأن سلطات أستراليا قررت إرسال مروحيات تايبان (MRH-90 Taipan) التي خرجت من الخدمة إلى إعادة التدوير، رغم طلب  أوكرانيا لهذه المروحيات.
وقالت القناة: "في 19 كانون الاول 2023 قدمت أوكرانيا طلبا رسميا للحصول على مروحيات MRH-90، على الرغم من الوثائق التي تثبت جيدا وجود مشاكل تتعلق بسلامتها وأمان تشغيلها".
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ونوهت القناة بأن الجيش الأسترالي أوقف في سبتمبر الماضي تشغيل واستخدام هذه المروحيات وذلك قبل 14 شهرا من الموعد المحدد رسميا.
وجاء ذلك بعد مقتل أربعة جنود أستراليين عندما تحطمت طائرة من طراز MRH-90 أثناء تحليق تدريبي خلال الصيف.
وكان من المتوقع في البداية، أن يتم إخراج هذه المروحيات أوروبية التصميم من الخدمة في عام 2037، لكنها في الواقع كانت تعاني من قائمة طويلة من المشاكل خلال سنوات طويلة، وهو ما تسبب بإخراجها من الخدمة قبل ذلك الموعد.

 
ووفقا للقناة التلفزيونية، بدأت بالفعل عملية تفكيك المروحيات المذكورة، وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأسترالية إن الوزارة "ستتخلص من هياكل وأجهزة هذه الطائرات بطريقة صديقة للبيئة وفعالة من حيث التكلفة".

 
ولكن الجالية الأوكرانية أعربت عن عدم رضاها عن قرار سلطات أستراليا. وأعرب سفير أوكرانيا لدى أستراليا فاسيلي ميروشنيتشنكو، عن أمله في أنه "لا تزال هناك فرصة"، مضيفا أن كييف "لم تتلق أي رد بعد". (RT)
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