"الصيد الثمين" اعترافات مرتقبة لعصابة مخدرات اعتقلهم الأردن.. هل لسوريا علاقة بالأمر؟

خلال المواجهات المندلعة بين القوات الأردنية مهربي المخدرات على الحدود السورية، يترقب يترقب الأردنيون نشر اعترافات مهربي مخدرات اعتقلتهم القوات الأمنية بعد مواجهات أثناء محاولتهم العبور من سوريا منتصف كانون الأول الماضي.

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وتوصف المجموعة وقوامها تسعة مهربين بـ"الصيد الثمين"، حيث بدأت تتكشف مع اعترافاتهم خيوط عمليات تهريب منظمة تقوم بها عصابات مدعومة من وحدات عسكرية في الجيش السوري، بحسب ما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط.

ونقلت الصحيفة عن تصريحات مصادر مطلعة، "فقد اتبع الجيش استراتيجية إلقاء القبض عليهم واستدراجهم بدلاً من قتلهم من وراء الحدود، وأوقع بين يديه الأسبوع الماضي، 15 مهرباً ومجرماً جديداً، وقتل 5 آخرين، تبعتها بأيام قليلة عملية نوعية لقوة خاصة داهمت أوكار مهربين وتجار، قبضت خلالها على 7 ممن يرتبطون بالعصابات".

وأضافت الصحيفة " كما تحدثت معلومات، لم يتسن التحقق منها، بأن أسماء رجال أعمال أردنيين ومحسوبين على الطبقات السياسية يشتبه في تعاونهم مع ميليشيات التهريب".



المصدر: الشرق الأوسط