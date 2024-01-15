بعد انقطاع السبل بوالديها في غزة.. زوجة رئيس وزراء اسكتلندا الفلسطينية الأصل تعيش محنة جديدة!

اعتقل رمزي النقلة، الأخ الأصغر للفلسطينية الأصل Nadia El-Nakla زوجة رئيس وزراء اسكتلندا حمزة يوسف، منذ مساء الخميس الماضي بتهمة "لها علاقة بمخدرات" من دون ذكر لنوعها، وفقا لما أعلنت الشرطة التي داهمت عقارا كان فيه مع شخصين بالمدينة التي ولد فيها قبل 36 عاما، وهي Dundeeالواقعة في الشمال الشرقي الاسكتلندي.

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وبالتهمة نفسها قبضت الشرطة على رجل عمره 50 عاما وامرأة تصغره سنا بتسع سنوات. وأشارت صحيفة The Sunday Post الاسكتلندية، إلى أن الثلاثة سيمثلون اليوم الاثنين أمام محكمة Dundee Sheriff Court في المدينة المعروفة كمقصد لطلاب يأتونها من معظم العالم للدراسة بجامعتها.



وانقطعت السبل بالعائلة في غزة

وقالت النقلة لمحرر من إحدى الصحف اتصل بها: "لا تعليق لي حاليا، ولننتظر ما ستحمله الأيام المقبلة" كما رفض زوجها الباكستاني الأصل Humza Yousafالأصغر سنا منها بعام، والذي كان وزيرا للعدل وللصحة قبل انتخابه رئيسا للوزراء العام الماضي، التعليق أيضا.



والمعروف عن نادية النقلة، الأم لابنة واحدة من زوج باكستاني الأصل سابق، انفصلت عنه بالطلاق قبل 6 سنوات، أنها تزوجت في 2019 من حمزة يوسف، وأنجبت منه ابنة سمتها أمل، وبعد عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول الماضي، عانت من محنة انقطاع السبل في غزة بوالديها وأخيها محمد وجدتها البالغة 92 سنة، فاستمروا محاصرين أكثر من شهر بسبب الاقتتال في غزة.



وكان والدها ماجد، الموصوف اعلاميا بأنه رجل أعمال فلسطيني صغير، سافر من دندي في أيلول الماضي، وبرفقته كانت زوجته الممرضة الاسكتلندية اليزابيت، لزيارة ابنه المسعف الطبي محمد وأقاربه في غزة، فحوصرت العائلة، ثم تمكن أبواها من العودة الى اسكتلندا، وبقي شقيقها الذي قبلت تركيا طلب لجوء زوجته وأطفاله الأربعة، ممن أعمارهم بين 6 الى 9 سنوات، لذلك لا زال في غزة ينتظر الفرج.(العربية)



