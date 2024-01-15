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عربي-دولي

عقب الإنتخابات.. وفد أميركي "غير رسمي" في تايوان

Lebanon 24
15-01-2024 | 00:21
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التقى وفد غير رسمي من الولايات المتحدة في تايوان الاثنين الرئيسة المنتهية ولايتها، تساي إينغ-وين، بعد يومين على انتخاب خليفتها لاي تشينغ-تي، ووسط ضغوط متزايدة تمارسها الصين، حسبما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.
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ويضم الوفد مستشار الأمن القومي السابق، ستيفن هادلي، ونائب وزير الخارجية السابق، جيمس شتاينبرغ، ورئيسة المعهد الأميركي في تايوان، لورا روزنبرغر، حيث من المقرر أن يعقد الوفد لقاءات مع مجموعة من الشخصيات السياسية البارزة، قبل مغادرة تايوان الثلاثاء.
ورحّبت الرئيسة التايوانيّة بحضور الوفد، قائلة إنّ هذه الزيارة تشكّل رمزا "للشراكة الوثيقة والمتينة" بين واشنطن وبلادها.

وتوجّهت الرئيسة إلى الوفد بالقول إنّ "زيارتكم مهمة جدا لأنها تظهر بشكل كامل دعم الولايات المتحدة للديموقراطية التايوانية وتؤكد الشراكة الوثيقة والمتينة بين تايوان والولايات المتحدة".

من جهته قال هادلي "نحن هنا لتهنئتكم وتهنئة شعب تايوان على الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أجريت في 13 كانون الثاني"، مشيدا بالديمقراطية التايوانية باعتبارها مثالا للعالم أجمع.
 
وتأتي الزيارة في نهاية حملة انتخابية اتسمت بتزايد الضغوط الدبلوماسية والعسكرية من جانب الصين التي تعتبر تايوان بأنها جزء لا يتجزأ من أراضيها، وتعهدت إعادتها الى كنفها، بالقوة إن لزم الأمر.(القدس العربي)
 
المصدر: القدس العربي
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