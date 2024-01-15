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عربي-دولي

أكثر من 100 ألف شخص يشاركون في تظاهرة بإسرائيل.. مطالبات للإفراج عن الأسرى

Lebanon 24
15-01-2024 | 00:32
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شارك نحو 120 ألف شخص في مسيرة تستمر 24 ساعة في تل أبيب بعد مرور 100 يوم على اختطاف الرهائن من قبل حماس في غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول.  
وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" إن هذه المظاهرة، تُعتبر واحدة من أكبر المظاهرات التي أقيمت في إسرائيل خلال العام الماضي، والذي شهد مظاهرات حاشدة منتظمة ضد خطة الحكومة المثيرة للجدل لإصلاح السلطة القضائية.
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وكان من بين المتحدثين أقارب حوالي 132 أسيراً ما زالوا في غزة، معربين عن مزيد من الإحباط المتزايد تجاه الحكومة، التي قالوا إنها لم تفعل ما يكفي لإنقاذ أولئك الذين أهملتهم في 7 تشرين الأول.
تأتي هذه المظاهرة لتشكل ضغطاً متزايداً على رئيس الحكومة نتنياهو، ورئيس أركان الجيش يوافي غالات، عقب التوتر الحاد الذي حصل بينهم منذ أيام، والخلافات التي ظهرت إلى العلن.
وجرت المسيرة مع المضي قدما في الاتفاق على نقل الأدوية إلى الرهائن لأول مرة. وبحسب ما ورد تم تسليم الأدوية إلى المسؤولين القطريين مساء السبت، ومن المقرر بعد ذلك تسليمها إلى الصليب الأحمر أو طرف ثالث آخر، والذي سيكون مسؤولا عن نقل الأدوية إلى الرهائن.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل
المصدر: "رصد" لبنان 24
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