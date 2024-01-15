تدمير ثلاثة صواريخ فوق مقاطعة كورسك في روسيا





وفي وقت سابق، أعلن حاكم مقاطعة كورسك، رومان ستاروفويت، أن قوات الدفاع الجوي، وفقا للمعلومات الأولية، أسقطت ثلاثة صواريخ أوكرانية فوق منطقة فاتجسكي.

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وجاء في بيان الوزارة: "تم في الليلة الماضية، التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف على الأراضي الروسية باستخدام صواريخ من طراز توشكا-يو. وتمكنت وسائط الدفاع الجوية الروسية المناوبة في المنطقة من تدمير هذه الصواريخ". قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إن منظومات الدفاع الجوي دمرت فوق أراضي مقاطعة كورسك، ثلاثة صواريخ من طراز "توشكا-يو" أطلقتها القوات الأوكرانية.وفي وقت سابق، أعلن حاكم مقاطعة كورسك، رومان ستاروفويت، أن قوات الدفاع الجوي، وفقا للمعلومات الأولية، أسقطت ثلاثة صواريخ أوكرانية فوق منطقة فاتجسكي.وجاء في بيان الوزارة: "تم في الليلة الماضية، التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف على الأراضي الروسية باستخدام صواريخ من طراز توشكا-يو. وتمكنت وسائط الدفاع الجوية الروسية المناوبة في المنطقة من تدمير هذه الصواريخ".

ويشار إلى أن القوات الأوكرانية، تقصف بشكل دوري المناطق الوسطى والحدودية في روسيا، وتنفذ ضربات بطائرات بدون طيار وتقوم بأعمال تخريبية. وبسبب ذلك تم فرض في العديد من المناطق هناك، المستوى البرتقالي من التأهب ضد الإرهاب.

يوم أمس الأحد، هاجمت مسيرات جوية أوكرانية، قرية تيتكينو في منطقة غلوشكوفسكي بمقاطعة كورسك، ما أدى إلى إصابة شخص. (RT)