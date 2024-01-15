كسرت صمتها... القاضية مهاجمة ترامب الشرسة تكشف: هاجموني لأني سوداء

بعدما استدعت المحكمة القاضية الأميركية فاني ويليس، التي تعرف بأنها مهاجمة شرسة للرئيس السابق دونالد ترامب وتمسك أحد أهم الملفات ضده، للتحقيق بعلاقة عاطفية وصفت بـ"غير اللائقة" مع أحد كبار المدعين المشاركين في قضية ضد الرئيس، خرجت السيدة عن صمتها.

Advertisement

كسرت صمتها!

فقد كسرت مدعية مقاطعة جورجيا، المتهمة بتوظيف ما قالوا إنه شريكها لمحاكمة الرئيس السابق ترامب، صمتها بشأن الجدل الدائر، قائلة إنها والمدعي العام تم استهدافهما بدوافع عنصرية.

وأضافت فولتون فاني ويليس يوم الأحد في كنيسة Big Bethel AME في أتلانتا، قائلة: "لقد هاجموا شخصاً واحداً فقط.. وقالوا أوه، سوف تلعب ورقة السباق الآن.. لكن أليس هم الذين يلعبون بورقة العرق عندما يشككون في واحدة فقط؟".

لتكون هذه المرة الأولى التي تتناول فيها ويليس هذه المزاعم علنا، لكنها لم تؤكد أو تنفي الاتهامات الموجهة إليها والمدعي الخاص ناثان ويد، الذي ساعد في تأمين لائحة اتهام ضد الرئيس الجمهوري السابق في قضية التدخل في الانتخابات.

ووصفت السيد ويد بأنه صديق عظيم ومحامٍ عظيم، إلى جانب أنه "نجم كبير"، لكنها فشلت في ذكره بالاسم مرة واحدة خلال خطابها الذي استمر أكثر من 30 دقيقة، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".

استدعاء من المحكمة

يشار إلى أنه تم استدعاء المدعية العامة لمقاطعة فولتون، فاني ويليس، الأسبوع الماضي، للإدلاء بشهادتها في إجراءات طلاق زميل لها، وفقا لملف المحكمة، وهو تطور يمكن أن يسلط الضوء على مزاعم أن ويليس وزميلها قاما بعلاقة رومانسية غير لائقة أثناء مقاضاة الرئيس السابق دونالد ترامب وآخرين.

ترأمب عن تهمة الاحتيال: المدعية العامة لفقت القضية

وكانت القاضية ويليس اتهمت ترامب العام الماضي و18 آخرين، من بينهم مستشاراه السابقان رودي جولياني ومارك ميدوز، بالمشاركة في مشروع إجرامي لتخريب فوز جو بايدن.

ودفعوا جميعا ببراءتهم، لكن 4 متهمين مشاركين أبرموا منذ ذلك الحين صفقات إقرار بالذنب مع مكتب ويليس، بما في ذلك مستشارو ترامب القانونيون السابقون سيدني باول وجينا إليس.

في حين هاجم ترامب ويليس مراراً وحاول عرقلة تحقيقها. وقد رفض أحد القضاة في يوليو الماضي مسعى الرئيس لاستبعاد ويليس من القضية.

كما طارد ترامب بالفعل ويليس بعبارات شخصية للغاية، واتهمها في آب بإقامة "علاقة غرامية"، ووصفها بأنها "ملتوية وحزبية للغاية"، وذلك في منشور على موقع Truth Social.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة ترامب في جورجيا في آب القادم. (العربية)