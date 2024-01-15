Advertisement

عربي-دولي

كسرت صمتها... القاضية مهاجمة ترامب الشرسة تكشف: هاجموني لأني سوداء

Lebanon 24
15-01-2024 | 00:44
A-
A+
Doc-P-1152662-638409016806305294.jpeg
Doc-P-1152662-638409016806305294.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعدما استدعت المحكمة القاضية الأميركية فاني ويليس، التي تعرف بأنها مهاجمة شرسة للرئيس السابق دونالد ترامب وتمسك أحد أهم الملفات ضده، للتحقيق بعلاقة عاطفية وصفت بـ"غير اللائقة" مع أحد كبار المدعين المشاركين في قضية ضد الرئيس، خرجت السيدة عن صمتها.
Advertisement
كسرت صمتها!
 
فقد كسرت مدعية مقاطعة جورجيا، المتهمة بتوظيف ما قالوا إنه شريكها لمحاكمة الرئيس السابق ترامب، صمتها بشأن الجدل الدائر، قائلة إنها والمدعي العام تم استهدافهما بدوافع عنصرية.
وأضافت فولتون فاني ويليس يوم الأحد في كنيسة Big Bethel AME في أتلانتا، قائلة: "لقد هاجموا شخصاً واحداً فقط.. وقالوا أوه، سوف تلعب ورقة السباق الآن.. لكن أليس هم الذين يلعبون بورقة العرق عندما يشككون في واحدة فقط؟".
 
لتكون هذه المرة الأولى التي تتناول فيها ويليس هذه المزاعم علنا، لكنها لم تؤكد أو تنفي الاتهامات الموجهة إليها والمدعي الخاص ناثان ويد، الذي ساعد في تأمين لائحة اتهام ضد الرئيس الجمهوري السابق في قضية التدخل في الانتخابات.
ووصفت السيد ويد بأنه صديق عظيم ومحامٍ عظيم، إلى جانب أنه "نجم كبير"، لكنها فشلت في ذكره بالاسم مرة واحدة خلال خطابها الذي استمر أكثر من 30 دقيقة، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".
 
استدعاء من المحكمة
 
يشار إلى أنه تم استدعاء المدعية العامة لمقاطعة فولتون، فاني ويليس، الأسبوع الماضي، للإدلاء بشهادتها في إجراءات طلاق زميل لها، وفقا لملف المحكمة، وهو تطور يمكن أن يسلط الضوء على مزاعم أن ويليس وزميلها قاما بعلاقة رومانسية غير لائقة أثناء مقاضاة الرئيس السابق دونالد ترامب وآخرين.
ترأمب عن تهمة الاحتيال: المدعية العامة لفقت القضية
 
وكانت القاضية ويليس اتهمت ترامب العام الماضي و18 آخرين، من بينهم مستشاراه السابقان رودي جولياني ومارك ميدوز، بالمشاركة في مشروع إجرامي لتخريب فوز جو بايدن.
ودفعوا جميعا ببراءتهم، لكن 4 متهمين مشاركين أبرموا منذ ذلك الحين صفقات إقرار بالذنب مع مكتب ويليس، بما في ذلك مستشارو ترامب القانونيون السابقون سيدني باول وجينا إليس.
في حين هاجم ترامب ويليس مراراً وحاول عرقلة تحقيقها. وقد رفض أحد القضاة في يوليو الماضي مسعى الرئيس لاستبعاد ويليس من القضية.
 
كما طارد ترامب بالفعل ويليس بعبارات شخصية للغاية، واتهمها في آب بإقامة "علاقة غرامية"، ووصفها بأنها "ملتوية وحزبية للغاية"، وذلك في منشور على موقع Truth Social.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمة ترامب في جورجيا في آب القادم. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2024-01-15
03:11 | 2024-01-15
03:01 | 2024-01-15
02:56 | 2024-01-15
02:50 | 2024-01-15
02:32 | 2024-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24