الأونروا تعلّق على إغلاق معبر رفح.. ما علاقة مصر بذلك؟

عقب الأحاديث عن إغلاق مصر لمعبر رفح منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، إن "مصر لم تغلق معبر رفح يوما منذ بدء الحرب في قطاع غزة حتى الآن".

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واتهم لازاريني تل أبيب بتعطيل دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لازاريني، لقناة "القاهرة الإخبارية" الخاصة المقربة من السلطات، ونقلتها وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وقال لازرايني إن "الجانب المصري لم يغلق معبر رفح يوما منذ بدء الأحداث حتى الآن، وإن إجراءات الجانب الآخر "إسرائيل" هي من تعرقل وتعيق وصول المساعدات إلى قطاع غزة".

وذكر أن "العالم شهد على الهواء مباشرة، قتل الأبرياء بآلة القتل الإسرائيلية التي لم تميز ولم تستثن بشراً ولا حجراً ولا حتى الحيوان"، وفق المصدر ذاته.



المصدر: قناة القاهرة الإخبارية