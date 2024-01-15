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عربي-دولي

تظاهرة كبيرة مُعارضة لقانون الهجرة تجوب العاصمة الفرنسية(فيديو)

Lebanon 24
15-01-2024 | 01:04
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خرج 25 ألف شخص من معارضي قانون الهجرة، الأحد، إلى شوارع باريس والمدن الكبرى في فرنسا للمطالبة بـ "سحبه بالكامل"، وبغية الإبقاء على "الضغط" قبل قرار المجلس الدستوري في 25 كانون الثاني.
 
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وطالبت مارياما سيديبي، المتحدثة باسم تجمع المهاجرين غير الشرعيين في باريس بسحب القانون بكل وضوح وبساطة، حيث قالت:" جئنا إلى فرنسا للعمل، نحن لسنا جانحين".
 
وقال مارك سيكوم، الميكانيكي السابق في النقل العام، الذي شارك في مسيرة في مرسيليا مع متظاهرين آخرين بلغ عددهم 2500 شخص، بحسب السلطات، إن "وزير الداخلية جيرالد دارمانين يُخبرنا بأن هذا النص سيكون ضرورياً لحمايتنا من اليمين المتطرف. ولكن لإقصاء مارين لوبن (زعيمة اليمين المتطرف)، فإنه يُطبِّق برنامج مارين لوبن. هذا جنون".(القدس العربي)
المصدر: القدس العربي
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