"لو كنت مريضا كالكلب اخرج وانتخب".. ترامب يحث محبيه على التصويت له

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في ظل إطلاق معركة الانتخابات الرئاسية الأميركية، يتحدى الناخبون في ولاية أيوا درجات الحرارة لانتخاب مرشحهم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.ولأهمية تلك الولاية، ظهر ترامب مساء أمس بكل حماس في أيوا ليحثّ محبيه على النزول بقوة للتصويت.وفي رسالة نارية وجهها أمام تجمع انتخابي حاشد، قال الرجل السبعيني:" اذهبوا وصوتوا حتى لو كنتم مرضى بأشد المرض".وأردف ممازحا: "لا يمكنك الجلوس في المنزل حتى لو كنت مريضا كالكلب، اخرج وانتخب حتى لو أدليت بصوتك ثم توفيت لاحقاً فالأمر يستحق ذلك".فيما أثارت دعوته هذه كما العديد من تصريحاته جدلاً على مواقع التواصل، بين من رآها من محبيه رسالة تحفيز قوية، وبين من وجه سهام الانتقاد له.يشار إلى أنه من المتوقع أن يكسب الرئيس السابق بسهولة ترشيح الولاية الواقعة بالغرب الأوسط الأميركي في أول اقتراع على مستوى البلاد، لخوض الانتخابات أمام الرئيس الحالي جو بايدن في نوفمبر المقبل، لاسيما مع تقدمه الواضح في استطلاعات الرأي.المصدر: العربية الحدث