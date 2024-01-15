صحيفة إسرائيلية تكشف: قادة حماس على قيد الحياة بعد 100 يوم من الحرب

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كشفت تقديرات الجيش الإسرائيلي أن غالبية مقاتلي وقادة حماس بغزة على قيد الحياة بعد 100 يوم من الحرب، بحسب ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت".في المقابل، أفاد المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد إن مصير العديد من الأسرى الإسرائيليين في غزة بات غير معروف، مرجحاً قتلهم في القصف الإسرائيلي.وقال أبو عبيدة إن العديد من الرهائن "ربما قتلوا" في الفترة الأخيرة في قطاع غزة، ملقياً باللوم على إسرائيل.المصدر: رصد لبنان 24