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إقتصاد

خسائرٌ ماديّة وبشريّة وأسرى.. الحرب تثقل كاهل إسرائيل

Lebanon 24
15-01-2024 | 01:14
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أظهرت مسودة معدلة لميزانية 2024 في إسرائيل أن عجز الميزانية من المتوقع أن يرتفع من 2.25% إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، وذلك بعد 100 يوم من الحرب الإسرائيلي على غزة.
 
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كما بينت المسودة التي من المتوقع التصويت عليها، اليوم الاثنين، أن الحرب التي بدأت في السابع من تشرين الأول أدت إلى تراجع النمو الاقتصادي للعام الجاري بمقدار 1.1 نقطة مئوية بعد خسائر متوقعة قدرها 1.4 نقطة مئوية العام الماضي، وفق ما نقلت رويترز.

فيما قدر الأثر المالي للحرب بنحو 150 مليار شيكل (40.25 مليار دولار) في الفترة بين 2023 و 2024، وذلك بافتراض انتهاء القتال المكثف في الربع الأول من العام.
 
أما إذا طالت بعد كما هو متوقع، فلا شك أن الخسائر ستكون أعلى بكثير. إلا أن تلك الخسائر ليست الوحيدة على الجانب الإسرائيلي، فلا يزال 132 أسيراً إسرائيلياً محتجزين في غزة. كما أن شعبية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تراجعت بشكل دراماتيكي، وسط خلافات كبيرة تعصف بتماسك حكومة الحرب المصغرة.
 
إلى ذلك، غصت العديد من العيادات النفسية في البلاد بمرضى سواء من الجيش أو غيره، وفق ما أفادت سابقاً وسائل إعلام إسرائيلية.

كذلك، تواجه إسرائيل في محكمة العدل الدولية اتهاماً بتنفيذ إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وإن كان ليس لقرارات تلك المحكمة أثر تنفيذي إلا أنها تحمل في طياتها إدانة معنوية وأخلاقية مهمة دولياً.

يضاف إلى كل ذلك، خسائر في صفوف القوات الإسرائيلية، وقد بلغت وفق تقديرات غير رسمية نحو 500.(العربية)
 
 
 

المصدر: العربية

إقتصاد

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