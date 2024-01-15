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كانا يبحثان عن أسلحة إيرانية.. فقدان عنصرين من البحرية الأميركية في البحر الأحمر

Lebanon 24
15-01-2024 | 01:24
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كشف مسؤولان أمريكيان عن فقدان عنصرين من البحرية الأميركية منذ يوم الخميس الماضي، خلال عملية بحث لتحديد موقع شحنة أسلحة إيرانية متجهة إلى الحوثيين في البحر الأحمر.
وبحسب ما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أفاد المسؤولون بأن الجنديين المفقودين كانا يستعدان للصعود على متن السفينة في خليج عدن وسط أمواج البحر الهائجة عندما انزلق أحدهما من على السلم، أما البحار الثاني، عندما رأى رفيقه يسقط في الماء قفز للمساعدة.
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وقالت الصحيفة "إنه لم يتضح على الفور ما إذا كان أفراداً عسكريين آخرين صعدوا على متن السفينة بنجاح، أو إذا ما تم العثور على أي أسلحة إيرانية الصنع".
وشدد المسؤولون على أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في مياه الخليج الدافئة، حيث تشكل الأمواج القوية والإرهاق مصدر قلق أكبر من انخفاض حرارة الجسم، حيث يأمل القادة في العثور على الجنديين على قيد الحياة.
 
المصدر: روسيا اليوم

المصدر: روسيا اليوم
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