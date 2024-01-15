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عربي-دولي

شاهد... ترامب يرد على ناشطة بيئية قاطعت حديثه: "ارجعي إلى حضن أمك"

Lebanon 24
15-01-2024 | 01:54
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رد رئيس أميركا السابق دونالد ترامب ممازحا مجموعة من المحتجين الناشطين في مجال البيئة الذين حاولوا مقاطعة وتعطيل خطابه في ولاية أيوا، وقال لإحدى المشاركات "شكرا، ارجعي إلى حضن أمك".
يوم أمس الأحد، كان ترامب يتحدث إلى أنصاره في إنديانولا بولاية أيوا، عندما بدأت مجموعة من المتظاهرين برفع لافتة كتب عليها "ترامب مجرم مناخ" وهم يرددون الشعارات ضده.
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وقال ترامب: "شكرا لك يا عزيزتي، عودي إلى البيت عند أمك".
وأضاف لأحد المحتجين: "والدتك تنتظر".
وتابع ترامب من على منصته قائلا إن النشطاء ما زالوا صغارا في السن وغير ناضجين، وبعد إخراجهم من القاعة واصل حديثه. (RT)
 
 
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