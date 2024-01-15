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توسعت الحرب في غزة للتو، واللافت أن هذا التوسع ليس على طول الحدود اللبنانية – الإسرائيلية أو غيرها من مناطق الاضطرابات التي تحظى بمراقبة كبيرة والتي قد لا تزال تشهد المزيد من التصعيد، وإنما من خلال الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة، الخميس، ضد أهداف في الجزء الذي يسيطر عليه نظام الحوثي من اليمن.وبحسب موقع "Responsible Statecraft" الأميركي، "في الحقيقة، هذا الاجراء هو تصعيد ونتيجة للهجوم الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. لقد أوضح الحوثيون مرارا وتكرارا أن هجماتهم على السفن في البحر الأحمر هي في حد ذاتها رد على الهجمات الإسرائيلية القاتلة ضد الفلسطينيين في غزة، وسوف تتوقف هذه الهجمات إذا توقف الهجوم الإسرائيلي على غزة. في الواقع، لم يكن الحوثيون دقيقين في استهدافهم، خاصة وأنها طالت السفن التي لا علاقة لها بإسرائيل ما أثر على عمليات الشحن. لكن هذه الحقيقة لا تنفي حقيقة أنه إذا كان هناك حل دائم للمواجهة العنيفة الحالية في منطقة البحر الأحمر، فإن هذا الحل سيكون سياسيا وليس عسكريا فقط، كما وأنه لن يشمل اليمن والحوثيين فحسب، بل أيضًا إسرائيل والفلسطينيين ووقف إطلاق النار في غزة".وتابع الموقع، "مصطلح "استعادة الردع" هو الأساس المنطقي الذي يتم تقديمه في أغلب الأحيان لهذا النوع من الضربات الأميركية، والذي تم التعبير عنه في الكابيتول هيل من قبل أولئك الذين يدعمون الهجوم الجديد على اليمن. وما يتم نسيانه هو أن الطرف الآخر ليس لديه رغبة في "استعادة الردع" أقل من رغبة الولايات المتحدة. وهذا يعني أن هجومًا أميركيًا يحفز الانتقام المضاد بدلاً من التسبب في إرباك الخصم خوفًا مما قد يفعله الجيش الأميركي بعد ذلك. إن الانتقام المتكرر بين الولايات المتحدة ومجموعة معينة في العراق، حيث تتعرض القوات الأميركية البالغ عددها 2500 جندي هناك للهجوم بشكل متكرر، يوضح هذه الديناميكية".ورأى الموقع أن "الحوثيين أعطوا أسباباً كافية للاعتقاد بأنهم سيقومون بالرد. إنهم يرحبون بمواجهة مسلحة مع الولايات المتحدة. وبالإضافة إلى دافعهم الرئيسي المتمثل في دعم الفلسطينيين في غزة، فإن الحوثيين، من خلال استعراض قوتهم في البحر الأحمر، يظهرون أنفسهم كلاعب إقليمي يجب أن يؤخذ على محمل الجد. وأعلن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي في خطاب متلفز: "نحن، الشعب اليمني، لسنا من الذين يخافون من الولايات المتحدة. نحن مرتاحون للمواجهة المباشرة مع الأميركيين". وقال متحدث باسم الحوثيين في وقت لاحق عن الضربات الأميركية: "ليس من الممكن بالنسبة لنا عدم الرد على هذه العمليات". وسيكون رد الحوثيين الأرجح هو المزيد من العمليات في البحر الأحمر، لكن هناك أشكال أخرى من ردود الفعل العنيفة غير المتكافئة ضد الولايات المتحدة الممكن تنفيذها أيضًا".وبحسب الموقع، "من غير الواضح إلى أي مدى أدت الغارات الجوية الأسبوع الماضي إلى تدهور قدرة نظام الحوثيين على القيام بمثل هذه العمليات، أو إلى أي مدى ستؤدي أي هجمات أميركية لاحقة إلى إضعافها. لكن أحد المفاتيح للإجابة على هذا السؤال هو أن الحرب التي خاضتها المملكة العربية السعودية منذ ست سنوات، بدعم من الولايات المتحدة، في اليمن، والتي تضمنت هجومًا جويًا مدمرًا وحصارًا بحريًا، لم تمنع الحوثيين من الرد بهجمات صاروخية على المملكة أو القيام بعملياتهم الأخيرة في البحر.باختصار، من غير المرجح أن تخفف هذه الضربات الجوية الأميركية مشكلة المخاطر التي تهدد الشحن الذي يستخدم البحر الأحمر وقناة السويس. إن التصعيد العسكري في منطقة غير مستقرة بالفعل لن يطمئن شركات الشحن أو شركات التأمين التي تصدر وثائق التأمين الخاصة بها".وتابع الموقع، "بالإضافة إلى كونها غير فعالة، فإن الضربات ضد اليمن تنطوي على أضرار أخرى. الأول هو تعريض فرص التوصل إلى تسوية دائمة للحرب داخل اليمن للخطر. لقد ولّدت هذه الحرب ما كان على الأرجح أكبر كارثة إنسانية مستمرة من صنع الإنسان في العالم. لقد ساد وقف إطلاق النار الفعلي في اليمن خلال معظم العامين الماضيين، منذ أن خلص ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى أن استمرار الحرب كان اقتراحًا عقيمًا، وأن الخروج مما أصبح مستنقعًا كان في مصلحة المملكة العربية السعودية. ولا تزال هذه هي السياسة السعودية، وكان رد الفعل السعودي الرسمي على الضربات الأميركية هو الدعوة إلى ضبط النفس و"تجنب التصعيد". لكن التصعيد الأميركي الذي حدث بالفعل يعقد الصورة ولا يمكن إلا أن يضر بآفاق السلام اليمني".وأضاف الموقع، "أما الضرر الأكبر فيتكون من التكاليف والمخاطر المرتبطة بأي توسع للحرب الإسرائيلية في غزة، والتي تشمل مخاطر تحفيز المزيد من التصعيد في أماكن أخرى من قبل لاعبين آخرين تأثروا بتلك الحرب، فضلاً عن زيادة النشاط العسكري الأميركي الذي يؤدي إلى حوادث غير مقصودة تخرج عن نطاق السيطرة. وأخيراً، وبالنظر إلى سياسات الولايات المتحدة تجاه إسرائيل ومبرر الحوثيين لمهاجمة السفن في البحر الأحمر، فسوف يُنظر إلى الضربات الأميركية على نطاق واسع على أنها دعم أميركي أكبر للدمار الإسرائيلي لغزة. وعلى هذا النحو، فإنه يدفع الولايات المتحدة بعيدًا عن نوع السياسة تجاه إسرائيل التي سيكون لها فرصة لإنهاء الدمار بدلاً من إطالة أمده. كما ويضعف رغبة الدول العربية في التعاون مع الولايات المتحدة في مسائل أخرى. أضف إلى ذلك، أنه يزيد من احتمال وقوع أعمال إرهابية انتقامية ضد الولايات المتحدة من أولئك الغاضبين من تواطؤ أميركا في ما يعتبره الكثيرون في العالم إبادة جماعية".