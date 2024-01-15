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عربي-دولي

كانت على دراجة نارية خلف أحد عناصر حماس.. صورة أسيرة شغلت الإسرائيليين (فيديو)

Lebanon 24
15-01-2024 | 02:03
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شغلت صورة فتاة واحدة العديد من الإسرائيليين وذلك بعد ظهور 3 أسرى في أحدث فيديو بثته حركة حماس للمحتجزين الإسرائيليين داخل قطاع غزة.

فقد انتشرت صورة الشابة العشرينية، نوعا أرجماني، بشكل واسع بين الإسرائيليين على مواقع التواصل، بعدما ظهرت في المقطع الذي بثته الحركة الفلسطينية، مساء أمس الأحد.

أما السبب فيعود إلى فيديو انتشر كالنار في الهشيم قبل أشهر لعملية أسرها، إذ ظهرت على دراجة نارية وراء أحد مسلحي حماس الذين خطفوها من مهرجان "نوفا" الموسيقي جنوب إسرائيل، واقتادوها إلى داخل غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.
 
 
 
 
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وتصدر اسمها حينها وسائل الإعلام في إسرائيل، لاسيما بعد انتشار آخر رسالة وجهتها إلى أحد أصدقائها قبيل لحظات من أسرها.

آخر رسالة وفيديو قديم
إذ كتبت في رسالة قصيرة أرسلتها لصديقتها عبر الموبايل، قائلة إنها كانت في موقف للسيارات و"لا تستطيع الخروج". فأجابت صديقتها: "اختبئي".

لتجيبها بعد أكثر من ساعتين كاتبة "ليس لدينا سيارة" للهروب".

وكانت تلك آخر مرة يسمع فيها أصدقاء وعائلة نوعا أي شيء عنها، قبل ظهور لقطات على الإنترنت وهي تصرخ قائلة "لا تقتلني" أثناء نقلها إلى غزة على ظهر دراجة نارية.

أطلقوا سراحنا
وبثت حماس أمس مقطعا مصورا لنوعا إلى جانب أسيرين إسرائيليين محتجزين في غزة وهم يناشدون حكومتهم وقف الهجوم وإطلاق سراحهم، وذلك بالتزامن مع مرور 100 يوم على بدء الحرب.

فإلى جانب نوعا البالغة من العمر 26 عاماً، ظهر في الفيديو كل من يوسي شرعابي (53 عاما) وتايس فيرسكي (38 عاما)

ثم انتهى المقطع غير المؤرخ ومدته 37 ثانية بعبارة تقول انتظرونا.. غدا سنخبركم بمصيرهم".

أتى هذا الفيديو بعدما أعلنت الحركة في وقت سابق أمس أنها فقدت الاتصال ببعض الأسرى، وسط قصف إسرائيلي عنيف على غزة، لافتة إلى أن ذلك ربما أدى إلى مقتلهم.(العربية)

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