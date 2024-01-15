عقب الرد الأميركي.. الحوثيون يجددون استمرار استهداف السفن الأميركية

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في أعقاب الرد العسكري الأميركي على الحوثيين، جددت "أنصار الله" تأكيدها مواصلة استهداف السفن الإسرائيلية ومنع مرورها في البحر الأحمر، رغم الضربات الأميركية البريطانية التي استهدفت مواقعها فجر يوم الأول من أمس.وقال الناطق باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام، في تغريدة له على منصة إكس بالتزامن مع مرور 100 يوم من العدوان الإسرائيلي على غزة "نؤكد أن الإجراءات العدائية من قبل أميركا ضد اليمن لن تمنع القوات المسلحة عن مواصلة تنفيذ التزامها الديني والإنساني والأخلاقي الداعم للشعب الفلسطيني بالاستمرار في استهداف السفن التابعة للعدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".وأشار عبد السلام إلى تحليق مكثف للطيران الأميركي على مقربة من الأجواء اليمنية والمناطق الساحلية في ما وصفه بـ"عدوان مستمر على الجمهورية اليمنية، وانتهاك سافر للسيادة الوطنية".وفجر اليوم الاثنين، أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط "سنتكوم" أنّها أسقطت عصر الأحد صاروخ كروز أُطلق من منطقة تخضع لسيطرة المتمرّدين الحوثيين في اليمن باتّجاه مدمّرة أميركية في جنوب البحر الأحمر.المصدر: العربية+ سكاي نيوز