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عربي-دولي

بضربة مباشرة... مسيرة روسية تصدم درونا أوكرانيا في الجو وتسقطه

Lebanon 24
15-01-2024 | 02:32
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نشرت قناة تليغرام "فوينكوري روسكوي فيسني" الروسية فيديو لمعركة جوية دارت في أجواء بلدة فيربوفوي بمقاطعة زابوروجيه، حيث أسقطت المسيرة الروسية درونا أوكرانيا نتيجة الاصطدام معها.


التقطت المسيّرة الروسية الاستطلاعية الرباعية المراوح من خلال رصد الأوضاع في الجو درونا أوكرانيا قام باستطلاع المواقع الصديقة وحلّق تحت الدرون الروسي ولم يركز على وجوده.
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ومن أجل الحفاظ على سلامة الجنود نتيجة قصفهم بالنيران المعادية، ومنعها من القيام بتعديل النيران قام مشغلو مسيرة Mavic الروسية بتوجيهها لتضرب درون العدو.
وقد تم الالتماس المباشر بينهما بعد عدة محاولات فاشلة، وأسفرت المواجهة عن سقوط الدرون الأوكراني على الأرض. أما الدرون الروسي فاستمر في تنفيذ مهمته الخاصة بمراقبة الأوضاع في المنطقة.
وخلافا للمعارك الجوية الكلاسيكية بين الطائرات المأهولة حيث لا يمكن استعادة الطائرة التي خسرت المعركة الجوية فإن المعركة بين المسيرتين الخفيفتين تتيح للجانب المنتصر فرصة للاستيلاء على درون العدو، حيث عادة ما يرسل مشغل الدرون مسيّرة أقوى وأكبر حجما تزود بسلك وخطاف  لتسحب درون العدو بحيث يستفيد منه مجددا، وهذا ما فعله مشغّل مسيّرة Mavic الروسية المنتصرة في المعركة الجوية. (RT)
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