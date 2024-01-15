تقرير خطير يكشف كيف استهدفت إسرائيل مصور قناة الجزيرة ومنعت عنه المساعدة

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وتتبع الموقع الجهود التي بذلها العديد من الصحفيين، وكشف عن الاتصالات التي أجريت مع جيش الاحتلال للسماح لطواقم الإسعاف بالوصول إلى أبو دقة.



وأشار نص التحقيق أنّه" بعد ظهر يوم 15 كانون الأول، أصابت غارة جوية إسرائيلية مدرسة فرحانة في خان يونس، حيث كان مدير مكتب الجزيرة في غزة وائل الدحدوح والمصور سامر أبو دقة قد انتهيا للتو من تصوير آثار قصف سابق في المنطقة. كشف تحقيق أجراه موقع "انترسبت" عن تعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي منع وصول طواقم الإسعاف لمصور قناة الجزيرة الصحفي سامر أبو دقة الذي استهدف هو ومدير مكتب القناة في غزة وائل الدحدوح، وترك ينزف حتى يموت.وتتبع الموقع الجهود التي بذلها العديد من الصحفيين، وكشف عن الاتصالات التي أجريت مع جيش الاحتلال للسماح لطواقم الإسعاف بالوصول إلى أبو دقة.وأشار نص التحقيق أنّه" بعد ظهر يوم 15 كانون الأول، أصابت غارة جوية إسرائيلية مدرسة فرحانة في خان يونس، حيث كان مدير مكتب الجزيرة في غزة وائل الدحدوح والمصور سامر أبو دقة قد انتهيا للتو من تصوير آثار قصف سابق في المنطقة.

وقال الدحدوح لموقع "The Intercept": "لقد فقدت التوازن لدرجة أنني فقدت الوعي بشكل طفيف حتى استعدت قوتي". "حاولت النهوض بأي شكل من الأشكال لأنني كنت متأكداً من أن صاروخاً آخر سيستهدفنا - من تجربتنا، هذا ما يحدث عادة". أدرك دحدوح أنه كان ينزف بغزارة من ذراعه، وأنه إذا لم يحصل على رعاية طبية، فإنه سيموت. كما فقد مؤقتًا جزءًا كبيرًا من سمعه بسبب الانفجار. ونظر إلى الأعلى فرأى عمال الدفاع المدني الثلاثة الذين كانوا يرافقون الصحفيين قد قتلوا.

ثم رأى أبو دقة ملقى على الأرض على مسافة ما. قال الدحدوح: “كان يحاول النهوض وبدا وكأنه يصرخ”. "في تلك المللي ثانية اعتقدت أنني لا أستطيع أن أقدم له أي شيء. لم أستطع. ولم يستطع التحرك، ولم يستطع النهوض. قررت استغلال ما تبقى من بصيص أمل، وهو محاولة التوجه نحو سيارة الإسعاف".

وتمكن الدحدوح بطريقة ما من شق طريقه عبر الأنقاض إلى سيارة إسعاف على بعد مئات الأمتار وتم نقله إلى مستشفى قريب. لكن أبو دقة، الذي أصيب في الجزء السفلي من جسده، لم يتمكن من السير إلى سيارة الإسعاف وبقي ملقى على الأرض. وعندما تمكنت أطقم الطوارئ أخيراً من الوصول إلى أبو دقة بعد أكثر من خمس ساعات، كان قد فارق الحياة.

وفي المحصلة، كان أبو دقة يرقد جريحًا وينزف على بعد كيلومترين فقط من أقرب مستشفى، ومع ذلك لم يتمكن أحد من الوصول إليه لأكثر من خمس ساعات أمام زملائه ومعظم العالم. كان الجيش الإسرائيلي يدرك جيدًا أن أحد صحفيي قناة الجزيرة كان هناك بلا حول ولا قوة، حسبما أظهرت تقارير "إنترسبت"، ومع ذلك لم يسمح لفرق الطوارئ بالمرور .

بالتوازي، يقول الدحدوح أن "أدلة كثيرة تشير إلى ضربة إسرائيلية مستعمدة لصحفيي الجزيرة. في هذه المنطقة لم يكن هناك أحد غيرنا".

وأضاف الدحدوح: "لذلك لا مجال للخطأ من قبل الجيش الإسرائيلي، نظرا لوجود طائرات مسيرة، كبيرة وصغيرة، في سماء المنطقة فلقد كانوا يعرفون كل ما كنا نفعله طوال الوقت، وتم استهدافنا أثناء عودتنا - ليس هناك شك في هذا".

وقال الدحدوح: "إن محاسبة القاتل هو أقل ما يمكن فعله حتى لا يفلت من العقاب في كل مرة، وهو ما يؤدي إلى استمرار استهداف واعتداءات الصحفيين الفلسطينيين دون محاسبة ودون محاكمة".