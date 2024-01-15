16
o
بيروت
18
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
18
o
بشري
15
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
آخر تقرير عن "أنفاق غزة".. صحيفة إسرائيلية تنشر معلومة جديدة
Lebanon 24
15-01-2024
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الجيش الإسرائيلي فوجئ بحجم شبكة الأنفاق التي بنتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، والتي فاقت التقديرات الإسرائيلية قبل الحرب بنحو 600 بالمئة.
وكان جيش الاحتلال أعلن، في 17 كانون الأول الماضي، اكتشاف نفق شمالي قطاع غزة، بطول 4 كيلومترات قبالة مستوطنات غلاف غزة، وروّج للخطوة على أنها إنجاز، رغم أن اكتشاف النفق جاء بعد نحو 60 يوما من التوغل البري للقوات الإسرائيلية في القطاع.
Advertisement
لكن كتائب عز الدين القسام -الذراع العسكرية لحركة (حماس)- ردت بأن جيش الاحتلال وصل متأخراً، وأن النفق الذي أعلن اكتشافه بني للاستخدام في معركة طوفان الأقصى، في السابع من تشرين الأول.
ويسعى الاحتلال الإسرائيلي ضمن أهداف عدوانه على غزة إلى تدمير أو تعطيل شبكة أنفاق المقاومة في القطاع التي تمتد تحت الأرض لمئات الكيلومترات.
وكان تحقيق نشرته يديعوت أحرونوت أشار إلى أن معظم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية كان لديها تقديران بشأن عدد أنفاق حماس في غزة بداية الاجتياح البري للقطاع، الأول يشير إلى وجود نحو 100 إلى 200 كيلومتر من الأنفاق تحت غزة، والثاني أنه من نهاية عام 2020 لم يكن لديها أي نفق هجومي باتجاه المستوطنات في غلاف غزة، لكنه اكتشف خطأ تلك التقديرات خلال العملية البرية في غزة.
حرب الأنفاق
وشكلت الأنفاق التحدي الأكبر للجيش الإسرائيلي خلال عدوانه على القطاع، حيث يخوض الجيش الإسرائيلي الحرب مجهزاً بوحدات نخبة هندسية وأسلحة متطورة، ويمزج في القتال قطعات برية وبحرية وجوية.
وعمد جيش الاحتلال إلى هدم شوارع بأكملها لتفكيك هذه الشبكة في الأماكن التي يعثر على أنفاق فيها.
وتنقسم الأنفاق التي تستخدمها كتائب القسام إلى أنفاق تأمين وهجوم ودفاع وإمداد وقيادة، لكن لا توجد معلومات عن عددها وحجمها جغرافيا، ولا عن امتداداتها واتصالها أو انفصالها.
وتخترق تلك الأنفاق الأرض بأكثر من 30 مترا، وفي بعض الحالات تشمل سلسلة من الطبقات واحدة فوق الأخرى، وهي عالية التجهيز حيث يصفها البعض بأنها جيل جديد من الأنفاق.
وتشمل شبكة الأنفاق -التي تستخدمها المقاومة في معاركها ضد قوات الاحتلال أيضا أنفاق الفوهات- وهي ليست أنفاقاً بالمعنى الكامل بل كمائن لإيقاع القوات المتوغلة، وقد كبد هذا النوع من الأنفاق إسرائيل خسائر كبيرة شمال القطاع وجنوبه.
(الجزيرة نت)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
طقس بداية الأسبوع: ضباب ورياح وثلوج.. وهذا ما سيحدث خلال النهار!
Lebanon 24
طقس بداية الأسبوع: ضباب ورياح وثلوج.. وهذا ما سيحدث خلال النهار!
15:19 | 2024-01-14
14/01/2024 03:19:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مشهد فقدان عذريتها.. هكذا علّقت الممثلة الشابة (صورة)
Lebanon 24
بعد مشهد فقدان عذريتها.. هكذا علّقت الممثلة الشابة (صورة)
00:10 | 2024-01-15
15/01/2024 12:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الوليد الحلاني يتحدث عن حمل شقيقته ماريتا.. وهذا ما قاله عن ارتباطه عاطفياً
Lebanon 24
الوليد الحلاني يتحدث عن حمل شقيقته ماريتا.. وهذا ما قاله عن ارتباطه عاطفياً
16:10 | 2024-01-14
14/01/2024 04:10:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. اليكم حجم المتساقطات حتى تاريخه
Lebanon 24
بالأرقام.. اليكم حجم المتساقطات حتى تاريخه
11:14 | 2024-01-14
14/01/2024 11:14:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى سارة بخصوص المنخفض الجوي.. إليكم طقس الأيام المقبلة
Lebanon 24
بشرى سارة بخصوص المنخفض الجوي.. إليكم طقس الأيام المقبلة
01:57 | 2024-01-15
15/01/2024 01:57:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:00 | 2024-01-15
تفاصيل عن "إبادة غزة" يكشفها نازحون.. إنها "أصعب من النكبة"!
09:37 | 2024-01-15
في مصر... هل أُوقفت الإمتحانات في المدارس بسبب تفشّي مرض خطير؟
09:30 | 2024-01-15
خطوة عاجلة... هذا ما قرّرته إسرائيل تحسبّاً للتصعيد
09:30 | 2024-01-15
مؤتمر "دافوس"... ما هي المشاكل التي يُواجهها الإقتصاد العالميّ؟
09:26 | 2024-01-15
لها أهمية لا يمكن تجاهلها أبداً.. ماذا سيحدث لو اختفت جميع أسماك المحيط؟
09:25 | 2024-01-15
أوّل ردّ على الهجمات ضدّ الحوثيين... سفينة أميركيّة تتعرّض لهجوم أُصيبت بصاروخ
فيديو
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
15/01/2024 17:30:11
Lebanon 24
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
01:42 | 2024-01-11
15/01/2024 17:30:11
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
04:49 | 2024-01-10
15/01/2024 17:30:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24