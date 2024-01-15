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عربي-دولي

"مشهد متكرر"... اسرائيل تقتحم أكبر جامعة فلسطينية في نابلس

Lebanon 24
15-01-2024 | 02:50
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مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في يومها الواحد بعد المئة، وتداعياتها اليومية على الضفة الغربية، اقتحمت القوات الإسرائيلية أكبر جامعة فلسطينية.
فقد أفاد مسؤولون في جامعة النجاح الوطنية، اليوم الاثنين، أن قوة إسرائيلية اقتحمت الجامعة الواقعة في مدينة نابلس وهي أكبر جامعة فلسطينية واعتقلت 20 من الطلبة المعتصمين داخلها.
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فيما كشف الدكتور رائد الدبعي نائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية أن مئات الجنود شاركوا في عملية الاقتحام وعاثوا فسادا في أروقة الجامعة واعتقلوا 20 من طلبتها الذين كانوا يخوضون اعتصاما لمطالب نقابية، بالإضافة لاعتقال عدد من حراس الأمن، وفق ما نقلت وكالة أنباء العالم العربي.
كما أشار إلى أن عددا من حراس الأمن أصيبوا بجراح جراء اعتداء القوات الإسرائيلية عليهم.
مشهد متكرر
 
من جهتها، اعتبرت الجامعة في بيان أن ما حدث "مشهد متكرر لاعتداءات إسرائيل على المؤسسات الوطنية والتعليمية والصحية والدينية".
كما شددت على أن هذا الاقتحام الذي وصفته بالخطير "يشكل انتهاكا صارخا وجليا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرّم انتهاك حرمة المؤسسات التعليمية والجامعات، وهو يضاف إلى جرائم الاحتلال بحق المسيرة التعليمية ومؤسساتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس المحتلة".


وحملت الجامعة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن سلامة موظفيها وطلبتها الذين تم اعتقالهم من داخل ساحاتها، داعية إلى الافراج الفوري عنهم.
ويشكو سكان نابلس منذ تفجر الحرب الإسرائيلية على غزة يوم السابع من تشرين الاول الماضي من اقتحامات متواصلة واعتقالات طالت مختلف مناطق الضفة، فضلا عن عرقلة لتنقلاتهم.
إذ دأبت إسرائيل على إغلاق حاجز دير شرف (غرب نابلس) في شمال الضفة، الذي يصل بين نابلس ومدينتي جنين وطولكرم، ما يتسبب في حالة شلل تام.
يذكر أنه منذ تفجر الحرب بغزة إثر الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على قواعد عسكرية إسرائيلية ومستوطنات في غلاف غزة، والاقتحامات والاعتقالات في الضفة لم تهدأ، فضلا عن اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين.
فيما بلغ عدد المعتقلين على أيدي القوات الإسرائيلية، منذ أكتوبر الماضي، نحو 5875، وفق أحدث إحصائية لنادي الأسير الفلسطيني، الذي أكد أن معظم الموقوفين أخذوا من منازلهم، أو عبر الحواجز العسكرية. بينما اضطر بعضهم إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط. (العربية)
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