خلال 100 يوم من الحرب.. اسرائيل لم تحقق شيئًا سوى الدمار!

لا تزال صورة النصر بعيدة عن الجيش الإسرائيلي، بعد مرور 100 يوم على الحرب في غزة، التي ألحق الإحتلال خلالها دمارا غير مسبوق في القطاع. فالمحتجزون الإسرائيليون ما زالوا في القطاع، والاقتصاد الإسرائيلي يتضرر.

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عسكريا، يزعم الجيش الإسرائيلي إنه يسيطر على 60% من القطاع، لكنه ما زال يتعرض لهجمات في 100% منه، إذ أكثر من 500 جندي قتلوا منذ بدء الحرب، ونحو 200 منذ بدء العملية البرية، أضف إلى 136 محتجزا إسرائيليا ما زالوا في غزة، والجيش مازال يراوح مكانه.

من ناحية أخرى، فإن 64 % من الاسرائيليين -وفق استطلاعات- يؤمنون بأن الحرب لن تحقق أهدافها، لكن نتنياهو ما زال يصر على المضي فيها، ويقولون في إسرائيل إنه مدفوع بأهداف شخصية صرفة.

فإسرائيل التي كانت تستطيع - قبل عام فقط - شن حرب على فصيل بعينه في غزة، وإبقاء الآخرين خارج المعركة، تجد نفسها الآن في مواجهة محور، يمتد من إيران إلى العراق فسوريا ثم لبنان، ومنها إلى الضفة الغربية وغزة وصولا للحوثيين في اليمن.. إنه تحدٍ غير مسبوق، حيث قال رئيس هيئة الأركان الاسرائيلية هيرتسي هليفي: "إننا نقاتل بالتزامن على عدة جبهات وبدرجات متفاوتة من الشدة، ونعمل في كل مكان، ولن يتحقق الأمان لمن يريد قتلنا، سواء في غزة أو الضفة الغربية أو لبنان أو في ساحات أخرى في الشرق الأوسط".



وفي مواجهة محور لا بد من محور حليف، الولايات المتحدة بترسانتها العسكرية التي تضم حاملات طائرات إلى ترسانتها القانونية التي تشمل الفيتو، لكن لا شيء مجاني، والاستثمار يستوجب المشاركة في صنع القرار، وهنا تكمن المشكلة، واشنطن ترى في الحرب فرصة تاريخية لحل القضية الفلسطينية بدولة، يرى فيها نتنياهو نهاية حلم اليمين الذي يرى في الحرب فرصة للقضاء على أي أمل بحل الدولتين، يمين يخير نتنياهو بين تحالفه مع بن غفير وبقائه في الحكم وبين حليفه بايدن، ويبدو أن نتنياهو قد قر قراره، فهو يرفض مطالب واشنطن بالجملة ولم يقل لبن غفير لا قط.



بالتوازي، يقول يقول الخبير العسكري والاستراتيجي، سمير فرج، في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، بأن إسرائيل فشلت في تحقيق أي من الأهداف التي شنت من أجلها الحرب على قطاع غزة.

فبعد مرور 100 يوم على العمليات العسكرية، لم تحقق إسرائيل سوى إحداث الدمار والقتل للمدنيين، كما انقلبت الموازين على الطموحات والأهداف الإسرائيلية، فعلى الرغم من المحاولات المبذولة، فإن إسرائيل لم تتمكن من القضاء على أي من زعماء حركة حماس".

وأضاف:" بعد مرور 100 يوم على الحرب، تم تقديم إسرائيل لمحكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى تعرضها لضغوط ومظاهرات مناهضة للحرب في جميع أنحاء العالم، وإدانة تصرفات إسرائيل في غزة".(سكاي نيوز عربية)