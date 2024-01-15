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عربي-دولي

باتفاقية جديدة... السعودية والصين تعززان علاقتهما

Lebanon 24
15-01-2024 | 03:47
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وقعت السعودية والصين، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام سعودية.


ووقع الوثيقة من الجانب السعودي رئيس الديوان العام للمحاسبة حسام بن عبدالمحسن العنقري، ومن الجانب الصيني المراجع العام لمكتب المراجعة الوطني"هو كاي".
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وتم التوقيع في مدينة بكين، بحضور السفير السعودي لدى الصين عبدالرحمن بن أحمد الحربي.


وأوضح العنقري، أن "هذه المذكرة تأتي امتدادا لمذكرات التفاهم التي أبرمها الديوان العام للمحاسبة مع عدد من الأجهزة النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة، التي تعكس في مجملها المكانة المهنية الرفيعة التي يتبوؤها الديوان على المستوى الإقليمي والدولي، ودوره الهام في مشاركة ما لديه من خبرات مهنية متميزة مع الأجهزة النظيرة الأعضاء في المنظمات الإقليمية والدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة".
وأضاف أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الديوان العام للمحاسبة ومكتب المراجعة الوطني بجمهورية الصين في مجال المراجعة المالية والالتزام، والرقابة على الأداء، من خلال عدد من المشروعات البحثية والاستشارية، وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات والبرامج التدريبية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي) التي يشارك الطرفان في عضويتها. (RT)
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