تمثل الضربة الأولى من بين العديد من الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة على المسلحين الحوثيين الشيعة المدعومين من إيران في اليمن علامة فارقة أخرى مثيرة للقلق في سلسلة طويلة من إخفاقات السياسة الغربية في الشرق الأوسط.

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وبحسب صحيفة "The Guardian" البريطانية، "إن حقيقة اضطرار الولايات المتحدة، بدعم من بريطانيا، إلى استخدام القوة رداً على هجمات الحوثيين الخانقة للتجارة على السفن في البحر الأحمر، تعكس واقعاً غير مستساغ: نفوذ واشنطن السياسي يتضاءل، ودبلوماسيتها غير فعالة، وسلطتها محل ازدراء. وتعهد الحوثيون، بشجاعة، بمواصلة الهجمات. إن هذا التصعيد المشحون والمفتوح يسلط الضوء على حقيقة أخرى غير مرحب بها. وفي الواقع، لم تعد القوة المهيمنة في الشرق الأوسط هي الولايات المتحدة، أو مصر المتحالفة مع الغرب، أو المملكة العربية السعودية، أو حتى إسرائيل، إنما هي الحليف الرئيسي للحوثيين، إيران".

وتابعت الصحيفة، "من السهل الحديث عن الفائزين والخاسرين وسط المذبحة الرهيبة في غزة، والتي يقول الحوثيون إنها السبب في حملتهم. ومع ذلك، فمن الناحية الاستراتيجية، من الواضح من الذي سيتقدم في هذه الأزمة. ومن خلال القتال بالوكالة، يتم تعزيز مكانة إيران من خلال كل ضحية فلسطينية، وصواريخ حزب الله، والقصف العراقي والسوري، والطائرات المسيّرة الحوثية. لقد عمل الرئيس الأميركي جو بايدن على تنفير الرأي العام العالمي من خلال التعهد المتهور بتقديم الدعم غير المشروط لإسرائيل بعد هجوم حماس واستخدام حق النقض ضد خطط الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار. وتبدو سياسته في الشرق الأوسط قديمة وبعيدة عن الواقع. لطالما اعتُبرت الولايات المتحدة في العالم العربي على أنها شر لا بد منه، وها هي اليوم إيران غير العربية تتولى مقعد القيادة الآن".

ورأت الصحيفة أن "لإيران ثلاثة أهداف رئيسية في السياسة الخارجية: إخراج الولايات المتحدة، العدو الشيطاني لثورة 1979، من الشرق الأوسط، والحفاظ على التفوق الإقليمي، وتعزيز التحالفات الرئيسية مع الصين وروسيا. وفي الحقيقة، إن تدمير إسرائيل أصبح الهدف الرابع. وتعمل شبكات المجموعات الإيرانية، "محور المقاومة"، على مسافة بعيدة. وتختلف الآراء حول ما إذا كان الحوثيون، على سبيل المثال، الذين دربتهم طهران وسلحتهم، يتبعون إملاءاتها. ويعتقد بعض المحللين أن إيران تفتقر إلى السيطرة على وكلائها اليمنيين. من جانبه، يصر حزب الله في لبنان على أنه يتمتع أيضا باستقلالية عملية. ومع ذلك، من الواضح أن إيران قامت بتجميع تحالف يتم التحكم فيه عن بعد من الراغبين في الصمود بعد الولايات المتحدة. إن قصف قواعد الحوثيين، بدلاً من الضغط من أجل وقف إطلاق النار في الحرب الأهلية المستمرة منذ فترة طويلة في اليمن، لن يغير هذا الواقع، والأرجح أن ذلك سيغذي خطاب المقاومة المناهض للغرب وإسرائيل على مستوى المنطقة".

وبحسب الصحيفة، "اتخذت إيران، التي أصبحت أكثر ذكاءً من أي وقت مضى، خطوات عملية لإصلاح العلاقات مع منافسيها العرب في الخليج العام الماضي، حيث استعادت العلاقات الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية. لكن لا يوجد حب مفقود بين الرياض وطهران. وكان الجانب الأكثر أهمية في الصفقة هو أن الصين توسطت فيها. وفي الواقع، أصبحت الصين وروسيا الصديقتين الجديدتين لإيران، وهذا، أكثر من العوامل الأخرى، هو الذي حول حظوظ إيران، وجعلها قوة لا يستهان بها. وكان غزو أوكرانيا، واتفاق التعاون "بلا حدود" السابق بين الصين وروسيا، بمثابة الحافز لهذا التحول. لقد بلورت الحرب وتداعياتها الاعتقاد الناشئ بالفعل في بكين وموسكو بأن القيادة العالمية الأميركية، في مرحلة ما بعد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، كانت في تراجع، وأن النظام الدولي القائم على القواعد الذي تشرف عليه واشنطن كان جاهزًا للاستبدال".

وتابعت الصحيفة، "منذ تولى شي جين بينغ السلطة قبل أكثر من عقد من الزمان، أنشأت الصين مجالات من النفوذ الجيوسياسي والاقتصادي لمنافسة نفوذ الولايات المتحدة، أو لتحل محلها إن أمكن. وتحتل إيران مكانة مركزية في خطط شي. وفي عام 2021، وقع البلدان اتفاقية استراتيجية للاستثمار والطاقة مدتها 25 عاما. وبرعاية صينية، انضمت إيران إلى مجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون. وبالتآمر مع بكين للتحايل على العقوبات، تبيع إيران ملايين البراميل من النفط الخام بأسعار مخفضة إلى الصين كل شهر، ويتم نقلها إلى هناك بواسطة ناقلات النفط "الأسطول المظلم". فبعد سنوات من الركود والاضطرابات السياسية والاجتماعية الداخلية العنيفة، بدأ اقتصادها ينتعش. وفي شباط، أخبر شي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الصين تدعم حربها ضد "الأحادية والبلطجة" الأميركية".

وأضافت الصحيفة، "أما مع روسيا، فكل شيء يتعلق بالأسلحة، حيث تزودها إيران طائرات مسيّرة مسلحة لقتل الأوكرانيين. وبحسب ما ورد تعتقد المخابرات الأميركية أن مجموعة فاغنر الروسية تخطط لتزويد حزب الله بنظام دفاع جوي متوسط المدى، وهو استفزاز مذهل إذا كان صحيحاً. إيران، بدورها، قد تتسلم قريباً قاذفات مقاتلة روسية متقدمة من طراز سوخوي SU-35 وطائرات هليكوبتر هجومية، وهي نتاج "شراكة دفاعية غير مسبوقة"، كما وتزدهر الصادرات الروسية إلى إيران. وتعهدت موسكو بمبلغ 40 مليار دولار لتطوير حقول الغاز الطبيعي لديها. وعلاوة على ذلك، يقال إن برنامج التخصيب المرتبط بالأسلحة النووية الإيراني المحظور يتقدم بسرعة، وهو هدف خاص آخر، يُعزى إلى تدمير ترامب لاتفاق مكافحة انتشار الأسلحة النووية الذي دعمته الأمم المتحدة في عام 2015. وكان بايدن يأمل في إحيائها لكنه استسلم، كما ولم تعد روسيا والصين في صف واحد. ربما يكون أسوأ كابوس لإسرائيل، وهو القنبلة الإيرانية، أقرب من أي وقت مضى".

وختمت الصحيفة، "بعد 45 عاماً من المحاولة، أصبحت إيران أخيراً العنصر الأهم في المنطقة. إن فرض العقوبات والنبذ والتهديد على طهران لم ينجح. وتواجه الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل خصماً هائلاً، وهو جزء من تحالف عالمي ثلاثي تدعمه مجموعات قوية وقوة اقتصادية. لذلك، هناك حاجة ماسة إلى نهج دبلوماسي جديد إذا أردنا تجنب صراع أوسع نطاقا".