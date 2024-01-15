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عربي-دولي

مستلزمات الأطفال اليومية.. التحدي الأبرز لأهالي غزة!

Lebanon 24
15-01-2024 | 03:42
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يواجه قطاع غزة نقصاً حاداً في المواد الغذائية وخاصة الأساسية، بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي، كما فرضت إسرائيل حصارًا مطبقاً على القطاع، تمنع بموجبه دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات إلا بموافقة، وبعد فحصها والتأكد من محتوياتها، ما يؤثر سلبا على كمية الشاحنات المدخلة.
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وطالبت مؤسسات فلسطينية وأممية وإغاثية مرارا، بضرورة إيجاد ممرات آمنة لتدفق المساعدات إلى قطاع غزة، وتوزيعها على الفلسطينيين لا سيما في شمال غزة، مؤكدين أن الكميات المدخلة لا تلبي الاحتياجات الحقيقية لـ 2.3 مليون غزة.
 
بالتوازي، يقول أحد النازحين إن "مراكز الإيواء في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قامت بتسليمه 3 مرات حفاضات أطفال، بما مجموعه 39 قطعة فقط، لكن هذا العدد غير كافٍ".

وأكد للأناضول، أن "إحدى المرات الثلاث التي استلم فيها حفاضات كان المقاس غير مناسب لطفله، فتبرع بها لإحدى العائلات التي تحتاجها"، مشيرًا إلى الارتفاع الجنوني في أسعارها حال توفرها.

ويستغرب النازح من عدم توفر الحفاضات والحليب المخصص للأطفال ضمن المساعدات الإنسانية التي تصل قطاع غزة، مشددًا على أهمية وصولها وتوزيعها على الأسر، حفاظًا على سلامة الأطفال.

ويواجه الأطفال في غزة منذ 100 يوم تهديدا ثلاثيا قاتلا، يتمثل في زيادة تفشي الأمراض، وسوء التغذية، وتصاعد الأعمال القتالية، بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف".
 
بالتوازي، يواجه النازحون مشكلة في توفير الحليب الخاص بالأطفال، حيث حاول البعض استبدال الحليب المخصص للأطفال بنوعيات أخرى من حليب الكبار، ما سبب مشاكل صحية، وإصابات بالإسهال والتقيؤ الشديد، بعد وصول سعر علبة الحليب إلى 35 شيكل.(الأناضول)
المصدر: الأناضول
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