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عربي-دولي

بدأ الأسبوع الماضي وينتهي غداً الثلاثاء.. زفاف أسطوري لأمير سلطنة بروناي (صور)

Lebanon 24
15-01-2024 | 03:51
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يشغل حفل الزفاف الأسطوري لأمير عبد المتين، في سلطنة بروناي، والذي بدأ الأسبوع الماضي وينتهي غداً الثلاثاء، الصحافة والعالم نظراً للبذخ وفخامة التجهيزات.

وتضمنت الاحتفالات الفخمة أمس الأحد، حفلاً خاصاً دُعي إليه عدد من القادة والملوك، حيث حضر العريس البالغ من العمر (32 عاماً) وزوجته يانغ موليا أنيشا روزناه (29 عاماً) حفيدة أحد مستشاري السلطان، في حفل فخم في قصر نور الإيمان (إستانة نور الإيمان).
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وفي الأمس أيضاً استقبل الأمير خريج أكاديمية "ساندهيرست" العسكرية الملكية البريطانية المرموقة، والضابط في القوات المسلحة لبروناي وطيار مروحية، ضيوفه برفقة زوجته، خلال حفل منظم بدقة في قلب قصر "نور الإيمان" الواسع الذي يضم 1788 غرفة على الأقل.

وقام الأمير عبد المتين وزوجته بعد ذلك بأول جولة لهما كزوجين في موكب في العاصمة بندر سري بيغاوان، أمام آلاف من السكان المبتهجين، في مراسم تشكل ذروة احتفالات مستمرة منذ عشرة أيام.

وحضر حفل الزفاف أكثر من 5 آلاف مدعو ممثلين عن العائلات الملكية في الأردن والسعودية والبحرين وبوتان، وحضر عدد من قادة دول المنطقة، بينهم رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، والرئيسان الإندونيسي جوكو ويدودو والفلبيني فرديناند ماركوس الابن.

ويشكل فخامة هذا الزفاف جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي وانقسمت التعليقات بين من استمتع بالتجهيزات والتقاليد الموروثة في البلاد، وبين من اعتبر أن الحفل عبارة عن بذخ مبالغ فيها.(لها)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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