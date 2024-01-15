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البابا فرنسيس: استقالتي واردة

Lebanon 24
15-01-2024 | 04:27
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قال البابا فرنسيس في حوار تلفزيوني مع إحدى القنوات الخاصة بإيطاليا إن الاستقالة من منصبه واردة إلا أنه شخصياً لا يفكّر في ذلك حالياً، خاصة بعد أن عانى من بعض المشاكل الصحية، العام الفائت، وتعرض لوعكة صحية خلال إحدى الفعاليات، الأسبوع الماضي.
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وفي معرض رده على سؤال حول وضعه الصحي حالياً، أجاب البابا فرنسيس بالقول: لا زلت على قيد الحياة.

وحول احتمالية استقالته من منصبه، قال البابا فرانسيس إن الفكرة واردة جداً بالنسبة للباباوات "إلا أن هذا الأمر ليس في مركز أفكاري حالياً".

وتابع: "سأواصل طيلة فترة قدرتي على تقديم الخدمة".

وعلى صعيد آخر، قال بابا الفاتيكان إنه على تواصل يومي مع الجماعة الكاثوليكية في غزة.

وأردف بهذا الخصوص: "أتصل بهم يومياً ويطلعونني على عدد القتلى من العرب والإسرائيليين، بوقت الشعبين المدعوين إلى الإخاء يقتلون بعضهم البعض".(الأناضول)
المصدر: الأناضول
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