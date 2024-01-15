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عربي-دولي

طائرات الدرونز.. هكذا قلبت معادلات الحروب

Lebanon 24
15-01-2024 | 04:35
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غيّرت الطائرات بدون طيار (الدرونز) وجه الحرب خلال العقد الماضي وقلبت اللعبة، إذ كان لها دور مهم ومفصلي في العديد من الحروب والمعارك، حيث استخدمتها دول وتنظيمات وحركات في هجماتها ودفاعاتها.
وبحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، تعمل الطائرات بدون طيار على توسيع خط رؤية المقاتلين ومجال إطلاق النار، وهي تعمل على تحسين دقة الأسلحة التي يتم إطلاقها من بعيد، مثل المدفعية.
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كذلك يمكنها المساعدة في تحديد مواقع الشبكات اللوجستية واستهدافها، مما يزيد من خطوط إمداد العدو ويعقد العمليات.

وتعمل الطائرات بدون طيار بعيدة المدى على إدخال المناطق المدنية البعيدة عن خط المواجهة لعملياتها من دون المخاطرة بتعريض الطيارين للخطر، وعلى عكس الجنود، الطائرات بدون طيار لا تأكل أو تنام أو تتعب، وهي قابلة للاستهلاك بشكل متزايد.

ومن خلال اتصالها بشبكة، يمكنها مشاركة المعلومات بشكل فوري مع وحدات التحكم ومع بعضها البعض.
 
في موازاة ذلك تتعلم هذه الطائرات التعرف على الأهداف والعمل بشكل مستقل.

ويؤدي تفويض بعض المهام إليها، مثل رسم خرائط التضاريس أو تحديد مواقع العدو، إلى تخفيف عبء العمل على المشغلين البشريين وتحريرهم للتركيز على المهام ذات الترتيب الأعلى.
 
من ناحية أخرى، تحل المسيرات محل الصواريخ باهظة الثمن في بعض الضربات فانتشار النوع بعيد المدى منها ذات الحمولات الكبيرة يتطلب من الجيوش والحكومات نشر أنظمة دفاع جوي أقوى في المزيد من المواقع.
 
وفي المستقبل القريب، ستعمل أعداد كبيرة منها بالتنسيق مع بعضها البعض، مسترشدة بالذكاء الاصطناعي حيث سيعطي المشغلون عن بعد للسرب أهدافاً، مثل ضرب هدف محدد أو منع العدو من تحقيق الهدف.(العربية)



المصدر: العربية

عربي-دولي

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