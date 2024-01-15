وزير الدفاع البريطاني عن احتمال شن بلاده ضربات أخرى ضد الحوثيين: "دعونا ننتظر"

رد وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، الإثنين، عن سؤال بشأن ما إذا كانت بلاده تخطط لشن مزيد من الهجمات ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، الموالين لإيران، من أجل حماية الشحن الدولي، بالقول إن المملكة المتحدة "ستنتظر وترى".

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وقال شابس لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية: "دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث.. جوهر الأمر ليس أننا نريد المشاركة في تحرك بالبحر الأحمر، لكن حرية الملاحة في نهاية المطاف هي حق دولي"، بحسب وكالة رويترز.





بعد الضربات الجوية الأميركية والبريطانية الأخيرة على أهداف للحوثيين في اليمن ردًا على هجمات تلك الجماة بطائرات بدون طيار على السفن التجارية في البحر الأحمر، قال بعض المعلقين في مصر إن التصعيد في هذا الأمر، يمكن أن يقلل من حركة المرور في قناة السويس وتضر باقتصاد بلادهم والاقتصاد العالمي، بحسب تقرير لموقع "صوت أميركا".

وكان الحوثيون قد أعلنوا، مساء الأحد، أن غارات أميركية بريطانية جديدة استهدفت مواقع بمحافظة الحديدة في غرب اليمن، لكنّ مسؤولًا أميركيًا نفى الأمر.

وفجر الجمعة، شنت القوات الأميركية والبريطانية عشرات الغارات على مواقع عسكرية عديدة، تابعة للحوثيين المدعومين من إيران، في العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة.

وفجر السبت، استهدف الجيش الأميركي مجددا قاعدة جوية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ عام 2014.

وتأتي الضربات ردا على هجمات نفذها الحوثيون، في الأسابيع الماضية، استهدفت سفنا تجارية يشتبهون في أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئ إسرائيلية، قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، "تضامنا" مع قطاع غزة الذي يشهد حربا بين إسرائيل وحركة حماس منذ السابع من تشرين الاول. (الحرة)