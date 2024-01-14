Advertisement

عربي-دولي

محللون إسرائيليون: بسبب الخلافات الداخلية الجيش يخوض الحرب في غزة دون خطة

Lebanon 24
14-01-2024 | 23:30
A-
A+
Doc-P-1152759-638409166996206875.jpg
Doc-P-1152759-638409166996206875.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد 100 يوم من الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة دون تحقيق أي هدف ملموس، لتحرير الرهائن، بحيث بل هذه حرب ستستمر إلى الأبد، من أجل "معاقبة" الفلسطينيين و"الانتقام" منهم بسبب هجوم حماس في 7 تشرين الثاني الماضي، وفق ما قاله المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، اليوم الإثنين.
Advertisement
واعتبر برنياع أن سبب ذلك نابع من الخصومة بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت، وهما المسؤولان الأرفع في كابينيت الحرب.
وكشف برنياع "أنهما لا يتحدثان مع بعضهما، وبالإمكان تعداد المرات التي تحدثا فيها على انفراد على أصابع يد واحدة، وفي جميعها لم يبحثا في موضوع الحرب".
وأضاف أن "نتنياهو يبذل كل ما بوسعه، منذ اليوم الأول، كي يصور غالانت كمن تدار الحرب من دونه، مشيراً إلى خطورة الوضع في الكابينيت الأمني الموسع، والذي يتعين عليه بموجب القانون أن يتخذ القرارات الهامة.
برنياغ أوضح أن هناك تأثير كبير وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير على قرار الحرب، وبسبب تخوف نتنياهو منهما يلجم أي قرار حول اليوم التالي، للحرب ونتيجة لذلك يعمل الجيش داخل غزة بدون خطة، والإدارة الأميركية تواجه صعوبة متزايدة في دعم إسرائيل".
من جانبه، أفاد المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، بأنه لا توجد حتى الآن مقترح تسوية حول صفقة تبادل أسرى، وإنما توجد أفكار تطرحها قطر ومصر بدعم أميركي، "وإدراك لما يتوقع أن تطالب قيادة حماس".
ويرى أن مطالب حماس ستكون "مرتفعة بما لا يقارن مع صفقة التبادل السابقة"، وأنها ستطالب بتحرير "الجميع مقابل الجميع".
واعتبر هرئيل أن "موافقة إسرائيلية على صفقة كهذه تعني نهاية الحرب بشكلها الحالي، بل سيكون هذا اعتراف من جانب الحكومة والجيش بالفشل مرتين، في شن الحرب وتحقيق الأهداف الطموحة التي رسموها لأنفسهم: هزم حماس وتفكيك قدراته".

المصدر: عرب 48
المصدر: عرب 48
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2024-01-15
07:53 | 2024-01-15
07:36 | 2024-01-15
07:27 | 2024-01-15
07:07 | 2024-01-15
07:00 | 2024-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24