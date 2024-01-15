15
o
بيروت
20
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
20
o
بشري
16
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الخلافات تعصف بهم.. تقرير إسرائيلي يكشف توسع الخلاف بين غالانت ونتنياهو
Lebanon 24
15-01-2024
|
04:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
يشهد مجلس الحرب الإسرائيلي خلافات داخلية بين أعضائه، وصلت ببعض الكتاب إلى وصف ما يحدث فيه بأنه "حالة حرب" تشكّل "جبهة سابعة".
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت لا يتحدثان معاً تقريباً، وأن المشاكل في "كابينت الحرب" وكذلك في المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية، من شأنها التأثير على جيش الاحتلال في الحرب على قطاع غزة وعلى نتائجها.
Advertisement
ومن بين الخلافات ما يتعلق بكيفية تقسيم الموازنة العامة ومنها ما يتعلق بأولويات الحرب وإعادة المحتجزين وأخرى تتعلق بالضفة الغربية والتعامل معها والسماح بدخول عمال فلسطينيين للعمل داخل الخط الأخضر، وقضايا خلافية أخرى.
وأشارت الصحيفة أن "الـ 100 يوم من الحرب أظهرت مدى الصعوبة، فالأهداف لم تتحقق، كما أن معظم المختطفين لم يعودوا إلى ديارهم. وعشية مرور 100 يوم، ظهر رئيس الوزراء ورئيس الأركان هرتسي هليفي أمام الكاميرات، ووعد رئيس الوزراء أنه هو الرجل الذي سيمنع أن يكون يوم تشرين الأول آخر".
ولفتت الصحيفة إلى أن "نطاق الخسائر البشرية والإخفاق والأضرار، والتعهد باستمرار، هي أمور تفرض سؤالاً جدياً عما إذا كان يجب استمرار الأشخاص أنفسهم الذين حصلت أحداث 7 تشربن الأول خلال ورديتهم في مناصبهم؟ السؤال ليس نابعاً من الغضب على الإخفاقات، ولكن خشية أنهم غير قادرين على اتخاذ قرارات صحيحة، فيما تشير 100 يوم التي مرّت إلى صعوبات، فالأهداف لم تتحقق وكذلك فإن معظم المختطفين لم يعودوا إلى بيوتهم".
وأكدت الصحيفة على أن "الخلاف بلغ ذروته في الجلسة التي كان يجب أن تجمع قبل أيام بين الوزراء ورئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، عندما طلب غالانت السماح بدخول مساعديه، على غرار دخول مساعدي رئيس الوزراء نتنياهو، لكن الأخير رفض ذلك، ما دفع غالانت إلى الخروج محتجاً، قبل أن يعود لاحقاً لمتابعة الجلسة التي شارك فيها الوزراء فقط".(القدس العربي)
المصدر: القدس العربي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو... إحراق سيارة "بلوغر" في الأشرفية!
Lebanon 24
بالفيديو... إحراق سيارة "بلوغر" في الأشرفية!
09:34 | 2024-01-14
14/01/2024 09:34:34
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير بين لبنانيين وسوريين... ومعلومات عن إصابات كثيرة
Lebanon 24
إشكال كبير بين لبنانيين وسوريين... ومعلومات عن إصابات كثيرة
10:17 | 2024-01-14
14/01/2024 10:17:40
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يُعلّق على كلام أمين عامّ "الحزب"... ويُحذّر: أسابيع صعبة
Lebanon 24
وهاب يُعلّق على كلام أمين عامّ "الحزب"... ويُحذّر: أسابيع صعبة
09:29 | 2024-01-14
14/01/2024 09:29:08
Lebanon 24
Lebanon 24
طقس بداية الأسبوع: ضباب ورياح وثلوج.. وهذا ما سيحدث خلال النهار!
Lebanon 24
طقس بداية الأسبوع: ضباب ورياح وثلوج.. وهذا ما سيحدث خلال النهار!
15:19 | 2024-01-14
14/01/2024 03:19:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. اليكم حجم المتساقطات حتى تاريخه
Lebanon 24
بالأرقام.. اليكم حجم المتساقطات حتى تاريخه
11:14 | 2024-01-14
14/01/2024 11:14:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:00 | 2024-01-15
آخر تقرير عن "أنفاق غزة".. صحيفة إسرائيلية تنشر معلومة جديدة
07:53 | 2024-01-15
عبد اللهيان لنظيره الأميركي: الحل ليس في الحرب
07:36 | 2024-01-15
ضربات الغرب على اليمن عرقلت مرور 4 ناقلات
07:27 | 2024-01-15
إكتشاف أكبر منجم للذهب في روسيا منذ 1991
07:07 | 2024-01-15
عدد الجرحى كبير... شاهدوا بالفيديو آخر عمليّة هزّت إسرائيل
07:00 | 2024-01-15
تقرير خطير يكشف كيف استهدفت إسرائيل مصور قناة الجزيرة ومنعت عنه المساعدة
فيديو
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
15/01/2024 15:18:12
Lebanon 24
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
01:42 | 2024-01-11
15/01/2024 15:18:12
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
04:49 | 2024-01-10
15/01/2024 15:18:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24