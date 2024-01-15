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عربي-دولي

استطلاع يكشف... نسب الموافقة على أداء بايدن تصل إلى أدنى مستوياتها

Lebanon 24
15-01-2024 | 05:00
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كشف استطلاع للرأي أن ثلثي البالغين في الولايات المتحدة قالوا إنهم لا يوافقون على الأداء الوظيفي للرئيس جو بايدن، وهو مستوى قياسي منخفض لرئاسته ولأي رئيس خلال الأعوام الـ15 الماضية.
وفي استطلاع أجرته شبكة ABC News/Ipsos، في الفترة من 4 إلى 8 كانون الثاني، قال 33% فقط ممن شملهم الاستطلاع إنهم يوافقون على أداء بايدن، وهو انخفاض عن الاستطلاع السابق في سبتمبر 2023، عندما وافق 37% على أدائه.
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وبلغت نسبة رفض أداء بايدن 58%، ارتفاعا من 56 بالمئة في ايلول.
وقالت ABC News إن هذا هو أدنى معدل موافقة منذ الرئيس السابق جورج دبليو بوش من عام 2006 إلى عام 2008. ويتمتع بايدن، الذي يرشح نفسه لإعادة انتخابه، بمعدل موافقة أقل من الرئيس السابق دونالد ترامب، وهو مرشح الحزب الجمهوري الأوفر حظا لمنصب الرئيس.
وعندما سئلوا عند "النظر إلى الوراء" عما إذا كانوا يوافقون أو لا يوافقون على الطريقة التي تعامل بها ترامب مع وظيفته عندما كان رئيسا، قال 41% من المشاركين إنهم يوافقون، بانخفاض عن 48% في ايلول. وبلغت نسبة رفض أداء ترامب 53%، ارتفاعا من 49% في ايلول. (RT)

 
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