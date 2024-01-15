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لافروف يجري محادثات مع وزيرة خارجية كوريا الشمالية في موسكو

Lebanon 24
15-01-2024 | 05:03
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يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثات مع وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سونغ هوي في العاصمة موسكو في 16 كانون الثاني، بحسب ما ذكرته متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.

وقالت زاخاروفا لوكالة "نوفوستي" إن وزير الخارجية الروسي سيجري محادثات مع وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سونغ هوي يوم الثلاثاء 16 يناير.
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وذكرت زاخاروفا، أمس الأحد، أن روسيا تملك الحق في تطوير العلاقات مع شركائها، بما في ذلك كوريا الديمقراطية، بغض النظر عن تصريحات الدول الغربية.

يشار إلى أن لافروف قام بزيارة رسمية إلى بيونغ يانغ يومي 18 و19 تشرين الأول الماضي، حيث أجرى محادثات مع وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سونغ هوي، والتقى بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.(روسيا اليوم)
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