Advertisement

عربي-دولي

في هذا البلد... الذكاء الاصطناعي يقوم بأدوار الوزراء!

Lebanon 24
15-01-2024 | 05:14
A-
A+
Doc-P-1152766-638409183684760598.jpg
Doc-P-1152766-638409183684760598.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الذكاء الاصطناعي في الحكومة البريطانية حصل على الثقة التي تخوله لقراءة الوثائق التي يجب على الوزراء التعامل معها.

وبحسب الصحيفة، يستخدم المسؤولون الصندوق الأحمر التجريبي القائم على الذكاء الاصطناعي لاختيار الأولوية القصوى من "جبل الأوراق" الروتينية.
Advertisement

وقد انتقدت البرلمانية سارة أولني هذا النهج قائلة إنه إذا لم يكن الوزراء "لا يكلفون أنفسهم عناء قراءة الوثائق بأنفسهم، فمن الأفضل أن يسمحوا للروبوتات بإدارة البلاد".

وتؤكد الصحيفة أن الحكومة حاولت أيضا تثبيت برنامج Chatbot على الموقع الإلكتروني للحكومة، لكنه بدأ في القيام ببعض "الأشياء الغريبة"، بما في ذلك الرد باللغة الفرنسية. (روسيا اليوم)

عربي-دولي

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2024-01-15
07:53 | 2024-01-15
07:36 | 2024-01-15
07:27 | 2024-01-15
07:07 | 2024-01-15
07:00 | 2024-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24