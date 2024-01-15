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عربي-دولي

العمليّة حصلت في دولة عربيّة... تركيا قتلت قياديّة بارزة من هي؟

Lebanon 24
15-01-2024 | 05:35
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كشفت مصادر أمنية تركية، أنّ الاستخبارات التركية قتلت هوليا ميرسين، القيادية البارزة في حزب العمال الكردستاني، بعملية أمنية في منطقة ميتين شمال العراق. (العربية)
 
 
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