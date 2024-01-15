مسؤول إسرائيلي سابق يقرّ: أنا اتحمل إخفاق 7 تشرين الأول

أقر رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي السابق، أفيف كوخافي، اليوم الاثنين، بتحمل المسؤولية عن الإخفاقات الأمنية التي أدت لهجمات السابع من تشرين الأول الماضي.



Advertisement

كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن كوخافي، الذي شغل منصبه حتى كانون الثاني 2023، قوله "أسأل نفسي باستمرار ما الذي كان بإمكاننا القيام به بشكل مختلف". وطالب كوخافي بإبعاد الجيش الذي يخوض معارك في غزة، عن الخلافات السياسية في بلاده، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن كوخافي، الذي شغل منصبه حتى كانون الثاني 2023، قوله "أسأل نفسي باستمرار ما الذي كان بإمكاننا القيام به بشكل مختلف".

إلى ذلك هاجم كوخافي بشدة الخلافات داخل المستوى السياسي الإسرائيلي، واتهم من سماهم بالمتنفذين بالعمل على إحداث انقسام في إسرائيل وهو ما يخلق تهديدا وجوديا لبلاده.



ونقلت هيئة البث عنه قوله "أوقفوا المناقشات المتطرفة، وقبل كل شيء اتركوا الجيش خارج هذا الخطاب، دعوا الجيش الإسرائيلي ينتصر ولا تعطوا العدو فرصة أخرى". (العربية)