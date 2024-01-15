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عربي-دولي

حادث أمنيّ عاجل في إسرائيل... إنفجارات تهزّ هذه المدينة

Lebanon 24
15-01-2024 | 05:54
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أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، عن "سماع أصوات انفجارات قرب مدينة عكا".
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