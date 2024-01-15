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عربي-دولي

صحيفة تكشف عن مفاجأة... إسرائيل قتلت أحد مواطنيها بطائرة مسيّرة!

Lebanon 24
15-01-2024 | 06:19
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كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أنّ "الجيش قتل بطائرة مسيّرة إسرائيليا اجتاز حدود قطاع غزة، ظنا أنه فلسطيني".

وقالت الصحيفة إن "أفياهو موري دخل قطاع غزة وسار حوالي نصف كيلومتر من دون عوائق، حتى أصيب بنيران الجيش".
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وأوضحت "هآرتس" في تقريرها أن الجيش "أكد تفاصيل الحادث"، لكن حتى الآن لم يتواصل أي من مسؤوليه مع أفراد العائلة التي ما زالت تنتظر الحصول على إجابات.

ونقلت الصحيفة عن شقيقته، داغنيت، قولها إن أفياهو "غادر منزله فجأة صباح 23 تشرين الأول، وكان الأمر كما لو أن الأرض ابتلعته".

وأضافت: "اعتقدت والدتي أنه ربما ذهب إلى منزل أحد الأصدقاء للحصول على قدر من الهدوء، وللاسترخاء من التفجيرات العنيفة الليلة السابقة، كما اعتقدت أنه ربما ذهب إلى أماكن التجمع لمساعدة الجنود وإعداد الطعام".
وذكرت الصحيفة أنه "بعد أربعة أيام دون أي علامة على الحياة، وعندما انقطع هاتفه ولم يعرف أصدقاؤه مكانه، أبلغ أقاربه الشرطة عن اختفائه".

وتابعت شقيقته: "لم يكن يستطيع النوم ليلا، وكانت الرغبة في المساعدة تشتعل بداخله بطريقة أو بأخرى. ولم يتقبل حقيقة أنه لم يتم تجنيده للقتال".

وأشارت الصحيفة إلى أن موري "تجاوز القوات العسكرية في منطقة ناحال عوز شرق غزة، وعبر السياج وسار دون عوائق لمسافة حوالي نصف كيلومتر داخل قطاع غزة". (عربي 21)
 
 

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