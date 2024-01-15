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عربي-دولي
قرار من شركة "قطرية" بارزة عقب أحداث البحر الأحمر.. ما هو؟
Lebanon 24
15-01-2024
|
06:30
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نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر قوله إن شركة قطر للطاقة، إحدى أكبر مُصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، توقفت عن إرسال ناقلات عبر البحر الأحمر رغم استمرار الإنتاج.
وأدى التصعيد في المنطقة إلى عرقلة ما لا يقل عن 4 ناقلات للغاز الطبيعي المسال مطلع الأسبوع بعد أن شنت القوات الأميركية والبريطانية ضربات جوية وبحرية على جماعة الحوثي رداً على هجمات الأخيرة ضدّ سفن في البحر الأحمر.
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ووفقاً لبيانات تتبع السفن من LSEG "إل.إس.إي.جي"، تم تحميل ناقلات الغارية والحويلة والنعمان في رأس لفان في قطر وكان من المفترض أن تتجه إلى قناة السويس لكنها توقفت قبالة ساحل عمان في 14 كانون الثاني الجاري.
وفي السياق، قال مصدر لرويترز تعليقاً على الأمر: "إنها فترة توقف للحصول على المشورة الأمنية. إذا ظل المرور (عبر) البحر الأحمر غير آمن فسنمر عبر رأس الرجاء الصالح". أضاف: الأمر لا يتعلق بوقف الإنتاج".
ولم يرد مكتب الإعلام الدولي لحكومة قطر أو شركة قطر للطاقة على طلبات وكالة "رويترز" للتعليق، كما لم يرد ملاك ومشغلو الناقلات الأربع ومن بينهم تيكاي شيبينغ غلاسغو وبروناف لإدارة السفن وناقلات القطرية وشركة ستاسكو وهي ذراع التجارة والشحن لشركة شل على الفور على طلبات التعليق.
وبحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، شحنت قطر ثاني أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم أكثر من 75 مليون طن من الوقود في عام 2023، وذهب 14 مليون طن منها إلى مشترين في أوروبا و56.4 مليون طن إلى آسيا.
وفي حين غيرت العديد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال مسارها منذ الشهر الماضي، واصلت أخرى الإبحار بمحاذاة اليمن عبر البحر الأحمر وقناة السويس.
وانخفض سعر الغاز الطبيعي المسال في آسيا في المعاملات الفورية إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 10.10 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الجمعة، مدعوماً بمستويات تخزين جيدة في كل من أوروبا وشمال شرق آسيا.
وارتفعت أسعار النفط 1% الجمعة عقب الضربات لكنها استقرت في تعاملات الاثنين مع ترقب المستثمرين لأي اضطرابات في إمدادات النفط أو الغاز في الشرق الأوسط.
(سكاي نيوز عربية - رويترز)
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